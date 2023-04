Diablo 4: Wie lange dauert das riesige Action-Rollenspiel? Entwickler verrät die Spielzeit

Damit ihr mit einer Klasse das höchste Level erreicht, solltet ihr mindestens 150 Stunden einplanen.

Diablo 4 wird nicht nur ein genauso umfangreiches Action-Rollenspiel wie die Vorgänger, es setzt außerdem auf eine beachtlich große Open World. Entsprechend habt ihr wahrscheinlich schon vermutet, dass ihr in diesem Spiele Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre verbringen könnt.

In einem Tweet bestätigte Blizzard-Entwickler Joseph Piepiora nun, wie lange ihr ungefähr brauchen werdet, um einen einzigen Charakter auf Level 100 aufzustufen. Demnach sollte der durchschnittliche Mensch dafür etwa 150 Stunden benötigen.

Tagelang Diablo spielen

150 Stunden ist schon eine ganze Menge. Wenn ihr so schnell wie möglich und ohne Pause oder Schlaf das höchste Level erreichen wölltet, müsstet ihr sechs Tage am Stück Diablo 4 spielen. In der gleichen Zeit könntet ihr auch 13-mal die Extended Version der Herr der Ringe-Trilogie durchgucken, dreimal um die Welt fliegen oder einmal Anno 1800 mit allen DLCs hochfahren.

Solltet ihr gar jede einzelne Klasse aufs höchste Level hieven wollen, seid ihr damit ganze 750 Stunden lang beschäftigt. Das entspricht einer Spielzeit eines ganzen Monats.

Natürlich wird aber nicht jeder dermaßen viel Zeit in Diablo 4 stecken müssen, um eine befriedigende Spielerfahrung herauszuziehen. Wenn ihr lediglich die Kampagne abschließen wollt, müsst ihr nur circa 35 Stunden in das Spiel investieren.

Macht das so lange Spaß?

Es muss sich natürlich erstmal noch zeigen, ob Diablo 4 überhaupt so lange zu motivieren weiß. Gemessen an den Vorgängern ist es aber gut möglich, dass einige Fans wohl weitaus mehr als 750 Stunden in dem Spiel verbringen.

Wird Diablo 4 obendrein auch noch vierteljährlich mit neuen Seasons erweitert, die regelmäßig neue Inhalte und auch Geschichten einbauen. Ihr werdet im besten Fall also immer wieder was Neues zu tun bekommen und müsst euch nicht 750 Stunden lang mit den selben Endgame-Dungeons oder Höllenflut-Events abmühen.

Was ist eure ganz persönliche Einschätzung zu diesem Thema? Wie lange werdet ihr voraussichtlich Diablo 4 spielen und habt ihr es überhaupt vor? Brennt ihr schon darauf, alle Klassen aufs höchste Level zu bringen oder seid ihr damit zufrieden, einfach nur die Kampagne abzuschließen? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare!