Diablo 4: Neuer Patch macht das Farmen im Endgame leichter, hier alle Änderungen

Das neue Update für Diablo 4 bringt wie gewohnt zahlreiche Änderungen mit sich.

Startet euren Battle.net-Launcher, denn Diablo 4 hat ein neues Update erhalten. Genauer gesagt Patch 1.0.3 oder auch Build #42677 - nennt es, wie es euch beliebt! Wichtig ist ohnehin nicht der Name, sondern der Inhalt des neuen Updates, und der hat es in sich.

EP-Belohnungen, Balancing, Klassen: Gefühlt bleibt kein Aspekt von Diablo 4 unangetastet. Wir haben einige Highlights für euch herausgesucht, die kompletten Patch Notes von Patch 1.0.3 findet ihr wie gehabt auf Seite 2 dieses Artikels.

Die wichtigsten Änderungen von Patch 1.0.3

Klassen werden gebufft

Egal ob Barbar, Druide, Nekromant, Jägerin oder Zauberin; sie alle erhalten im Rahmen des neuen Updates durch die Reihe eine Stärkung ihrer Basis-Skills, wodurch sie mehr Schaden austeilen. Zudem wurden viele Cooldowns reduziert. Die Entwickler betonen, dass sie die Auswirkungen dieser Buffs genau beobachten und in Zukunft gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen, um das Spielgefühl für alle Klassen zu optimieren.

Bessere Belohnungen

Ab sofort erhaltet ihr deutlich mehr EP für den Abschluss eines Albtraum-Dungeons. Auch für das Besiegen von Gegnern gibt's ab sofort einen dicken Bonus an Erfahrungspunkten. Ebenfalls für einen EP-Boost sorgt das Öffnen von Helltide-Truhen. Ach, und wo wir schon beim Thema Helltide sind: Die umherziehenden Bosse droppen von nun an hochwertigeren Loot.

Bugs, Bugs, Bugs

Nein, keine Sorge, wir reden nicht von neuen Fehlern, die hinzugekommen sind, sondern von auffällig vielen Bugs, die mit Patch 1.0.3 behoben wurden! Alle aufzuzählen würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, aber sagen wir mal so: Kein Teilbereich des Spiels ist von der Fehlerbereinigung verschont geblieben. Eine komplette Auflistung findet ihr auf der nächsten Seite.

Was sagt ihr zu den Änderungen von Patch 1.0.3? Seid ihr zufrieden mit den obigen Highlights oder gibt es eurer Ansicht nach viel größere Baustellen, die Blizzard mit Updates angehen sollte? Wenn ja, welche genau? Was erhofft ihr euch für die Zukunft von Diablo 4, egal ob im Rahmen von Patches oder Addons?