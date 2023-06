Die gesamte Story von Diablo 4 in rund 400 Minuten: Mit diesem Recap verpasst ihr absolut nichts

Was führen die beiden bloß im Schilde? Eine Playlist zur Geschichte von Diablo 4 verrät es euch!

Mal ehrlich, seid ihr das ganze Monstergeschnetzel nicht auch reichlich leid? Wollt ihr nicht auch mal ganz in Ruhe in die Atmosphäre Sanktuarios eintauchen und der Geschichte in Wort und Bild folgen? Für alle, die die Cutscenes sowie alle Dialoge einmal am Stück erleben möchten, haben wir hier genau das Richtige: eine prallgefüllte Youtube-Playlist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Eine perfekte Aufzeichnung - für alle Englischsprachigen

Der bisher mit nicht einmal 30 Abonnenten sehr kleine Youtuber Inud Ax hat sich die Arbeit gemacht, die komplette Haupthandlung von Blizzards Actionrollenspiel-Hit online zu stellen – in nach Akten aufgeteilten Videos unterschiedlicher Länge. Insgesamt kommt die Playlist auf satte 400 Minuten.

Kleiner Wermutstropfen: die Aufnahmen sind nur auf Englisch verfügbar.

Teil-Alternative: Das unten angepinnte Video fasst zumindest alle Zwischensequenzen von Diablo 4 mit deutscher Sprachausgabe zusammen. Allerdings solltet ihr hierfür die Geschichte halbwegs kennen, sonst könnte gelegentlich Verwirrung aufkommen, da die Dialoge während des Gameplays fehlen.

Doch um einfach die Kampagne zum Kampf gegen Lilith erneut nebenbei anzuhören, taugt auch dieses gut zweistündige Video allemal.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Und wer gar nicht genug von Diablo-Lore bekommt, dem sei unser großes Story-Recap ans Herz gelegt. Michi spricht zum Glück nicht nur super Englisch, sondern trägt euch die Geschichte der Serie von Teil 1 bis 3 auf Deutsch vor.

Sponsored 0 Diablo: Was bisher geschah [Anzeige] - Die komplette Hintergrundgeschichte

Weitere Artikel zum Thema findet ihr hier:

Hand aufs Herz: Wie wichtig ist euch die Story in einem Spiel wie Diablo 4? Habt ihr sie aufmerksam verfolgt oder einfach alles weggeklickt als wäre es ein Dämon, der euch Zeit stiehlt? Und egal, ob ihr die Geschichte bereits aufgesogen oder sie quasi auf dem Weg zu Level 100 übersprungen habt, schaut ihr in diese Playlist rein und lasst euch die Handlung so vielleicht nebenbei (nochmal) als Hörspiel vortragen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!