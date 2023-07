Diablo 4: Patch 1.1 macht die höheren Weltstufen zur mühsamen Geduldsprobe

Diablo 4 fühlt sich nach Patch 1.1 ganz schön anders an.

Patch 1.1 hat die Gemüter vieler Fans von Diablo 4 erhitzt: Das Update sorgt an vielen Stellen dafür, dass sich das Action-Rollenspiel noch gemächlicher anfühlen wird als bisher - so zum Beispiel, weil ihr länger braucht, um Erfahrung zu sammeln. Und auch eine Änderung, die nicht in den Patch Notes stand, wird dafür sorgen, dass ihr länger grinden müsst: Die Weltstufen 3 und 4 haben jetzt ein festes Mindestlevel.

Dieses Level braucht ihr für Weltstufe 3 und 4

Nach dem Patch 1.1 muss euer Charakter folgende Mindestlevel haben, um auf den höheren World Tiers (sprich, Schwierigkeitsgraden) zu spielen:

Weltstufe 3: Mindestens Level 40

Mindestens Level 40 Weltstufe 4: Mindestens Level 60

Online kursieren auch zahlreiche Gerüchte über andere Mindestlevel, etwa 50 und 70, doch die hier genannten Informationen konnte unser Diablo-Experte André Baumgartner selbst verifizieren. Sofern es also nicht zwei unterschiedliche Grenzen für bestehende und nach dem Patch erstellte Charaktere gibt, sind die Informationen oben korrekt.

In diesem Video beschreibt die verantwortliche Testgruppe ihre Ergebnisse nach 5 Stunden intensiver Versuchsreihen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wichtig: Für den Erfolg des Unterfangens scheint es dringend notwendig zu sein, dass der Dungeon im Worldstate der Charaktere stattfindet, die die neue Weltstufe freischalten wollen. Sie sollten also die Gruppe erstellen und zudem beim Bosskampf anwesend sein und Schaden an diesem verursachen.

Was heißt das konkret? Viele erzürnte Fans rechnen bei Reddit und im Blizzard-Forum aus, dass es für sie deutlich länger dauern wird, einen Charakter auf das maximale Level zu bekommen. Denn bisher haben viele schon deutlich vorher die Weltstufe hochgestellt, um gegen starke Gegner mit mehr XP-Belohnung zu kämpfen.

Jetzt ist Schluss damit, ihr bleibt bis Level 60 auf Weltstufe 3 beschränkt. Das wirkt sich natürlich auch auf die Item-Drops aus, die ihr bekommt. Insgesamt dürfte das Leveln damit deutlich länger dauern als bisher – und das Spiel wird weniger herausfordernd. Bisher war es nämlich für Powerlevel-Gruppen durchaus möglich, die Dungeons mit niedrigerer Stufe abzuschließen, selbst ohne Hilfe von Level-100-Charakteren.

Warum wird das gemacht? Eine offizielle Begründung seitens Blizzard gibt es noch nicht, daher spekulieren einige Fans selbst: Sie glauben, dass es sich dabei um eine Maßnahme gegen Boosting handelt, also gegen das Mitziehen von Spielern auf niedrigem Level, um sie schneller leveln zu lassen.

Bleibt abzuwarten, ob diese und weitere Änderungen, die aktuell auf extrem negatives Echo aus der Community stoßen, wirklich durchgezogen werden oder ob Blizzard Anpassungen vornimmt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was haltet ihr vom Mindestlevel für Weltstufe 3 und 4? Habt ihr schon vor Level 40 beziehungsweise 60 den World Tier hochgestellt, um das Spiel fordernder zu machen oder bessere Belohnungen einzustreichen?