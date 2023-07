»Patch 1.1. hat Diablo 4 ruiniert« - Fans sind stinksauer

Statt Freude herrscht vielerorts derzeit eher Frust über den großen Patch 1.1.

Gestern Abend ist der große Patch 1.1 für Diablo 4 erschienen und die Auswirkungen sind gewaltig. In erster Linie wird vor allem der bevorstehende Start von Season 1 durch das Update vorbereitet. Aber auch abseits der saisonalen Inhalte gibt es zahlreiche Änderungen, die alle Fans betreffen - und viele von ihnen derzeit in höllische Rage versetzen.

Dieser Patch hat das Spiel für mich gekillt

Die Zwischenüberschrift fasst ziemlich gut zusammen, was viele Diablo-Fans derzeit auf Reddit über Patch 1.1 sagen. Ihrer Ansicht nach hat Blizzard mit dem Update viele falsche Entscheidungen getroffen, vor allem was das Balancing angeht.

Eine kleine Auswahl gefällig? Hier zeigen wir euch nur einen Bruchteil der aktuell stark diskutierten Threads auf Reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Egal in welchen Thread ihr schaut, überall werdet ihr die gleichen Beschwerden lesen. Blizzard hat offenbar an vielen Stellschrauben gedreht, die für Fans entweder irrelevant oder ungemein wichtig waren. So oder so: Die Änderungen stoßen auf heftige Ablehnung.

Vor allem einige Punkte werden immer wieder genannt und stoßen auf Zustimmung:

Falsche Balancing-Entscheidungen : Fans haben sich nur gewünscht, dass endlich alle Klassen eine Daseinsberechtigung haben und dass es pro Klasse nicht mehr nur einen einzigen Build gibt, den man spielen muss, um in Gruppen mitgenommen zu werden. Pustekuchen: Der Tenor der Fans ist klar, hier hat sich nichts gebessert, bei manchen Klassen wie dem Barbaren sei es gar schlimmer geworden.

: Fans haben sich nur gewünscht, dass endlich alle Klassen eine Daseinsberechtigung haben und dass es pro Klasse nicht mehr nur einen einzigen Build gibt, den man spielen muss, um in Gruppen mitgenommen zu werden. Pustekuchen: Der Tenor der Fans ist klar, hier hat sich nichts gebessert, bei manchen Klassen wie dem Barbaren sei es gar schlimmer geworden. Zauberer bleibt weiterhin das Problemkind : Ihr habt es vermutlich schon geahnt, aber wir müssen es leider bestätigen. Der Zauberer liegt nach Patch 1.1 weiterhin am Boden und Blizzard ist die drumherum stehende Gruppe, die auch noch zutritt. So in etwa kann man die Sicht der Fans auf dieses Thema zusammenfassen.

: Ihr habt es vermutlich schon geahnt, aber wir müssen es leider bestätigen. Der Zauberer liegt nach Patch 1.1 weiterhin am Boden und Blizzard ist die drumherum stehende Gruppe, die auch noch zutritt. So in etwa kann man die Sicht der Fans auf dieses Thema zusammenfassen. Bizarre Design-Entscheidungen: Einige Änderungen muten gar so kurios an, dass Fan sich verwundert am Kopf kratzen, was Blizzard da geritten hat. Vor allem die verlängerte Teleportzeit aus Dungeons ist hier ein oft gelesener Punkt.

Ein Reddit-User namens Clitherthron hat seine Meinung zu Patch 1.1 so kreativ zum Ausdruck gebracht, dass sein Kommentar mit 1.700 Upvotes und diversen Awards bedacht wurde. Wir möchten euch seine fiktiven und äußerst kurzen Patch Notes nicht vorenthalten:

Fixed an issue where players were having fun. (auf Deutsch: Ein Problem wurde behoben, bei dem die Spieler Spaß hatten.)

Der bekannte Diablo-Streamer und Sorcerer-Experte Northwar sah sich sogar dazu inspiriert, einen Trauer-Stream für seine Klasse zu veranstalten. Ihr seht also: Die Gemüter sind erhitzt, um es milde auszudrücken.

6:12 Diablo 4 erklärt euch in 6 Minuten wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Es gibt auch positive Stimmen

Ist denn wirklich alles schlecht an Patch 1.1? Nein, das kann man so nicht sagen. Zum einen sind die Patch Notes viel zu umfangreich, als dass sich dort nur Nieten finden würden. Außerdem gibt es tatsächlich auch in Sozialen Netzwerken ein paar Threads, die sich mit den lobenswerten Aspekten des Updates beschäftigen.

Bei Reddit sorgt dieser Thread für viel Erheiterung. Dort ruft ein User die anderen Fans dazu auf, im Changelog nach positiven Änderungen zu suchen - und sie wurden fündig!

Spieler werden nun nicht mehr häufiger als vorgesehen in höheren Weltstufen von Gegnern mit Eisschaden eingefroren.

Offenbar erhält man nun mehr Ansehen beim Abschließen von Dungeons und Quests .

. Der Top-Kommentar ist ein zynischer Scherz in Anspielung auf den Patch. TheZebrawizard schreibt: Ich kann mehr Zeit mit meinen 4 Ehefrauen und 11 Kindern verbringen.

Keine Sorge, wir werden euch noch in einer angemessenen Form zu eurer Meinung über Patch 1.1 befragen. Bis es soweit ist, könnt ihr aber gerne schon mal in diesem Kommentarbereich eure Finger aufwärmen. Was denkt ihr zu Patch 1.1? Hat das Update Diablo 4 für euch kaputtgemacht? Oder gehört ihr zu denen, die sogar angetan von manchen Änderungen sind?