Diablo 4: Gewaltiges Update 1.1 erscheint heute, das ist über die Patch Notes bekannt

Update 1.1 bringt Diablo 4 in Position für den Start von Season 1.

Das größte Update seit dem Release von Diablo 4 steht kurz bevor. Mit Patch 1.1 wird Blizzard zahlreiche Änderungen ins Spiel bringen und außerdem die Weichen für Season 1 stellen. Doch bevor am 20. Juli die Season offiziell startet, wird bereits zwei Tage vorher das große Update aufgespielt.

Wir fassen hier alle wichtigen Infos zu Patch 1.1 zusammen.

Downloadzeiten von Patch 1.1

Wie bereits seit Längerem bekannt, erscheint das neue Update am 18. Juli 2023 und damit schon heute! Mittlerweile sind auch die Zeiten bekannt, zu denen das Update aufgespielt wird. Rechnet in dieser Zeit mit potenziellen Störungen, Abstürzen und womöglich sogar Server-Ausfällen.

Start der Wartungsarbeiten: 19 Uhr

19 Uhr Ende der Wartungsarbeiten: 22 Uhr

Passt in dieser Zeit ganz besonders auf eure Hardcore-Charaktere auf. Ein Absturz hat schon den ein oder anderen Heldentod herbeigeführt. Wenn ihr wissen wollt, wie heftig die Störungen ausfallen, schaut in unserem Wartungs-Artikel vorbei.

6:12 Diablo 4 erklärt euch in 6 Minuten wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Patch Notes: Das ist über die Änderungen bekannt

Bislang hat Blizzard weiterhin keine offiziellen Patch Notes zu Update 1.1 veröffentlicht. Es gibt aber bereits viele Informationen dazu, was alles geplant ist. Wichtig: Nicht alle Änderungen beziehen sich nur auf die Season! Es wird auch allgemeine Anpassungen geben, die auch unabhängig vom Season-Realm euer Spiel beeinflussen.

So groß wird der Patch

Wie viele GB ihr exakt herunterladen müsst, ist noch nicht bekannt. Stellt euch aber darauf ein, dass ihr einige Zeit lang laden müsst. Denn auch, wenn wir die genaue Datenmenge noch nicht kennen, legen die neuen Features von Season 1 natürlich nahe, dass etwas mehr auf euch zukommt. Außerdem kennen wir bereits die Größe der Patch Notes. Diablos Community Director Adam Fletcher gab auf Twitter bekannt, dass die gesamten Patch Notes etwa 6.600 Wörter lang sind.

Das Update teilt sich auf in neue Inhalte für das ganze Spiel und exklusive Inhalte nur für Season 1. Die komplette Übersicht zu Season 1 bekommt ihr hier. Hier konzentrieren wir uns auf die bekannten Änderungen, die auch unabhängig von Season 1 dem Spiel auf die Sprünge helfen.

Balance-Updates: Blizzard kündigte bereits an, dass Patch 1.1 die Klassen neu ausbalanciert. Diesmal soll es auch deutlich mehr Nerfs für starke Builds und Klassen geben.

Blizzard kündigte bereits an, dass Patch 1.1 die Klassen neu ausbalanciert. Diesmal soll es auch deutlich mehr Nerfs für starke Builds und Klassen geben. Neue Items: Seche neue einzigartige Items werden ins Spiel eingeführt, darunter ein neues, extrem seltenes Uber-Unique. Außerdem gibt es sieben neue legendäre Aspekte, die ihr abseits der Saisonreise nur in Form neuer Drops ergattern könnt.

Seche neue einzigartige Items werden ins Spiel eingeführt, darunter ein neues, extrem seltenes Uber-Unique. Außerdem gibt es sieben neue legendäre Aspekte, die ihr abseits der Saisonreise nur in Form neuer Drops ergattern könnt. Neue Transmogs: Die neuen Items sorgen zudem dafür, dass auch einige neue Skins im Spiel zu finden sind, die ihr eurer Umkleide hinzufügen könnt.

Die neuen Items sorgen zudem dafür, dass auch einige neue Skins im Spiel zu finden sind, die ihr eurer Umkleide hinzufügen könnt. Neue Item-Grenze: Neu sind außerdem Levelgrenzen für heilige und vermachte Gegenstände. Um heilige Items auszurüsten braucht ihr damit garantiert kein Level über 60 mehr und für vermachte kein Level über 80. Mehr dazu lest ihr hier nach.

Sobald die kompletten Patch Notes veröffentlicht wurden, könnt ihr sie in deutscher Sprache in diesem Artikel finden.

Bis dahin tauscht euch gerne in den Kommentaren darüber aus, was ihr von Season 1 und Update 1.1 erwartet. Was sind eure größten Wünsche, was eure größten Sorgen? Habt ihr noch Spaß mit Diablo 4 oder ist der euch mittlerweile vergangen? Erzählt es uns!