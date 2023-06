Diablo 4: Der süßeste Begleiter im Spiel ist eigentlich nur ein kurioser Bug

Was ist besser als ein Pferd in Diablo 4? Ein Mini-Pony!

Wenn alle Bugs so süß wären, bräuchten wir nie wieder Patches: In Diablo 4 verwandelt sich euer Pferd in ein Mini-Pony, wenn ihr es aus dem Inventar droppt. Der kuriose Glitch begeistert gerade tausende Fans – wir erklären, was dahinter steckt.

Schaut euch bitte mal dieses unglaublich niedliche Pferdchen im Zwergenformat an. Wie cool wäre es, wenn das zum richtigen Begleiter werden würde?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

So schrumpft ihr euer Pferd

Um euer Pferd zum Pony zu machen, braucht ihr ein Reittier im Inventar. Leider kann man in Diablo 4 nicht einfach ein gekauftes Pferd ins Inventar packen (zumindest haben wir bisher keine Möglichkeit dafür gefunden), ihr müsst also warten, bis ein Gegner euch ein Mount beziehungsweise die Zügel dafür droppt. Zum Beispiel bei Events oder auch zufällig in der offenen Oberwelt.

Wenn ihr dieses Pferd dann wiederum aus eurem Inventar werft, statt es für euren Reitstall einzulösen, taucht es neben eurem Charakter auf – aber um einiges kleiner als man erwarten würde. Leider kann man auf dem Pony nicht reiten. Schade, sähe bestimmt sehr lustig aus, wenn ein riesiger Druide auf so einem Mini-Mount durch die Welt düst!

In den Kommentaren bei Reddit zeigen zahlreiche User, dass der Trick auch bei ihnen geklappt hat. Senorragequit hat sich sogar seine eigene Privatarmee aus seinen Kriegsponys erschaffen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Viele Diablo-Fans wünschen sich ja ohnehin tierische Begleiter für Diablo 4. Wie wäre es also mit einem offiziellen Streitpony, Blizzard?

Wir testen gerade, ob der Pony-Bug aktuell immer noch im Spiel ist oder ob Blizzard tragischerweise schon Maßnahmen gegen die Mini-Pferdchen ergriffen hat. Sobald wir sicher Bescheid wissen, geben wir euch natürlich gleich Bescheid – oder ihr selbst seid schneller als wir und schreibt es uns unten in die Kommentare zum Artikel!