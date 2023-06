Diablo 4: Ihr habt zwei klare Meinungen, welche Klasse als Nächstes erscheinen soll

Seit dem Release von Diablo 4 sind nun einige Wochen vergangen und die Fans blicken an den Horizont auf die kommenden Inhalte des Action-RPGs. Im Juli startet schon die erste Season und die Entwickler haben in Interviews auch schon die geplanten Erweiterungen beiläufig erwähnt.

Deshalb wollten wir von euch wissen, welche Klasse sich zu den 5 bestehenden als Nächstes dazugesellen soll. In einer Umfrage habt ihr uns zahlreich geantwortet.

„Ich brauch was mit Schwert & Schild“

Aus den fast 10.000 Stimmen, die unsere Umfrage gesammelt hat, haben sich zwei ganz klare Meinungen ergeben. In erster Linie wollt ihr unbedingt eine Klasse haben, die mit Schwert und Schild hantiert.

Paladine und Kreuzritter aus früheren Diablo-Spielen führen daher das Ergebnis mit 38 % an. Auch in den Kommentaren haben sich viele von euch für diese Klassen ausgesprochen. So manchen ärgert es auch, dass die Schilde in Diablo 4 nur von Totenbeschwörern benutzt werden können und sich fast nutzlos anfühlen.

Dass Paladin / Kreuzritter nicht vom Start an verfügbar sind, ist mir absolut unverständlich. Wir ziehen gegen Teufel und Dämonen in der Hölle in den Krieg und haben dafür nicht mal einen heiligen Streiter zur Auswahl. Eine Klasse in Ritterrüstung mit heiliger Magie ist das, was dem Setting fehlt. Dreadspear

Ja, bitte der Paladin oder Kreuzritter. Ein Ritter mit Schild. Es ist doch ein Witz, dass die einzige Klasse, welche die Schilde nutzt, der Totenbeschwörer ist. Stefan Kania

Das zweite große Lager zu der nächsten Klasse besteht aus Fans, die etwas völlig Neues haben wollen.

Diablo 4 war in vielerlei Hinsicht eine Rückkehr zu den Wurzeln der Spielreihe. Die Atmosphäre ist wieder so düster wie der Folterkeller von Mephisto und die 5 Starterklassen basieren alle auf den altbekannten Klassikern aus früheren Spielen. Deshalb überrascht es nicht, dass 31 % von euch frisches Blut lecken wollen.

Einige von euch haben sich zudem Gedanken darüber gemacht, welche völlig neue Klasse zu Diablo 4 passen könnte.

Ich wünsche mir eine komplett neue Klasse, schließlich gab es zu jedem Diablo Spiel neue Klassen, finde es daher schade das diese Tradition mit Diablo 4 gebrochen wurde [..] garfunkel

Eine neue Klasse wäre natürlich toll. [...] Sowas wie ein Ingenieur wäre mal eine Idee. Der mit Schusswaffen, Bomben und allerlei anderen Schnickschnack sich schützen kann und andere aus dem (Un-) Leben befördert. [...] Starslayer

Der dritte Platz geht mit nur 11 % der Stimmen an den Mönch aus Diablo 3, dem der Hexendoktor (7 %) und der Dämonenjäger (5 %) folgen. Paladin ist somit die einzige Klasse aus früheren Diablo-Spielen, die noch von vielen gewünscht wird.

Ob eure zwei großen Wünsche zu den Klassen in Zukunft von Blizzard erfüllt werden, steht noch in den Sternen. Zwar gibt es schon seit langem Gerüchte über Klassen wie Blutritter, aber sie bleiben weiterhin nur Gerüchte. Bis zur tatsächlichen Ankündigung werden wir alle wohl noch ein ganzes Weilchen warten müssen.

Wie findet ihr das Ergebnis unserer Umfrage? Habt ihr damit gerechnet, dass sich die Paladine und Kreuzritter an die Spitze kämpfen würden oder überrascht es euch? Glaubt ihr, dass Blutritter die nächste Klasse sein könnte? Spekuliert mit uns zusammen in den Kommentaren!