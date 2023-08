Elon Musk feiert Diablo 4 auf Twitter - und Blizzard reagiert

Ob Elon einem Barbaren gegenüberstehend auch seine Meinung ehrlich mitteilen würde? Nunja, bei Diablo 4 hätte er von dem griesgrämigen Krieger wohl nichts zu befürchten.

Elon Musk zeigt sich in der Regel äußerst mitteilungsfreudig. Und zumeist erhält er auf alles, was er schreibt, auch Reaktionen - Reichtum und damit verbundener Einfluss hat eben seine Vorteile. Beides entfaltet auch bei Blizzard seine Wirkung, wenn der Multimilliardär sich lobend über Diablo 4 äußert.

Diablo 4 ist ein großartiges Spiel. Nette Arbeit vom gesamten Blizzard-Team.

Mike Ybarra, seines Zeichens Präsident von Blizzard Entertainment, reagiert prompt und bedankt sich mit Verweis auf die tolle Leistung der Menschen in seinem Unternehmen bei Musk.

Früher kritische Töne

Indes hat Elon Musk in der jüngeren Vergangenheit auch schon etwas kritischere Töne angeschlagen. So plauderte er in einer spontanen Gesprächsrunde, die ihr euch hier im Nachgang anhören könnt, über ein vermeintlich einfaches Diablo 4 , für das es weniger brauche als zum Beispiel für Hardcore-Skillspiele wie League of Legends.

Daraufhin reagierte Mike Ybarra direkt mit einer augenzwinkernden Drohung:

Vielleicht sollte ich das Team herausfinden lassen, wie oft er tatsächlich gestorben ist.

Elons Charakter heißt übrigens ironscherweise Iwillneverdie , übersetzt also: Ich werde niemals sterben. Für den denjenigen, der nun daran denkt, dass der Multimilliardär ja auch durchaus Visionen von hochgeladenen Entitäten in Cloud-Computer und eingefrorenen Körpern mit sich herumträgt, macht der Charaktername auf noch einer Ebene reichlich Sinn.

Ihr könnt die ganze Geschichte zu den Anfängen des X-Talks (wir gewöhnen uns auch nur schwer daran) bei unseren Kollegen von MeinMMO nachlesen.

Mal ehrlich: Ist das cool, wenn einer der reichsten und somit auch einflussreichsten Menschen unser aller Hobby teilt? Oder nervt euch es eher, dass der Mann derart viel Aufmerksamkeit für quasi alles, was er tut, erhält? Würdet ihr, wenn euch Elon anschreibt, um mit euch eine Runde ein Spiel eurer Wahl zu zocken, zustimmen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, aber bitte denkt daran: Bleibt gesittet!