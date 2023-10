Diablo 4: So werden wir Season 2 testen

Diablo 4 startet am 17. Oktober 2023 in Season 2. Für den Test vergießen wir jede Menge Blut und nutzen unsere neuen Vampirfähigkeiten.

Bei Diablo 4 tut sich was: Der Release von Season 2 steht bevor, ab dem 17. Oktober 2023 startet die Saison des Blutes. Und GameStar ist für euch mit dabei: Wir testen die neue Season, bewerten alle Neuerungen und studieren den Battle Pass.

Damit ihr wisst, was euch erwartet, stellen wir unsere Testpläne für Season 2 vor und beantworten die drängendste Frage vieler Spieler: Bekommt Diablo 4 endlich einen Nachtest?

Was der bei Blizzard verantwortliche Chefdesigner Rob Fergusson für Diablo 4 plant, hat ihm derweil Michael Graf auf der gamescom aus der Nase gekitzelt:

31:44 Wo möchte Blizzard mit Diablo 4 hin? - Interview zu Season 2 & mehr

Bei Season 2 fahren wir im Test zweigleisig

Für die neue Season haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Und zwar erscheinen in Kürze zwei neues Tests zu Diablo 4 auf GameStar.de

Voraussichtlich noch diese Woche kommt der dedizierte Test zu Season 2 , in dem wir die Neuerungen wie die neuen Quests und Kräfte rund um Vampire sowie die fünf neuen Endgame-Bosse bewerten. Am Ende sagen wir euch, für welchen Spielertyp sich Season 2 lohnt.

, in dem wir die Neuerungen wie die neuen Quests und Kräfte rund um Vampire sowie die fünf neuen Endgame-Bosse bewerten. Am Ende sagen wir euch, für welchen Spielertyp sich Season 2 lohnt. Anschließend bewerten wir Diablo 4 anhand der Gameplay-Veränderungen neu , die mit dem zeitgleich veröffentlichten Patch Einzug ins Spiel halten. Je nach Qualität des Updates werden wir die Originalwertung auf- oder abwerten, wobei wir auch die allgemeine Qualität der Post-Launch-Inhalte von Diablo 4 mit einbeziehen. Hierbei setzen wir einen besonderen Fokus auf Klassen-Balance und Endgame-Motivation.

, die mit dem zeitgleich veröffentlichten Patch Einzug ins Spiel halten. Je nach Qualität des Updates werden wir die Originalwertung auf- oder abwerten, wobei wir auch die allgemeine Qualität der Post-Launch-Inhalte von Diablo 4 mit einbeziehen. Hierbei setzen wir einen besonderen Fokus auf Klassen-Balance und Endgame-Motivation. Begleitend zum Launch werden wir Diablo 4: Season 2 natürlich in Videos, Kolumnen, Guides, Podcasts und Talks vorstellen, besprechen und analysieren sowie Tipps für neue und wiederkehrende Spieler geben.

Eure Meinung ist uns wichtig

Findet ihr die Idee mit den zwei Tests gut oder hättet ihr euch lieber nur einen Artikel gewünscht? Und was haltet ihr aktuell allgemein von unserer Arbeit? Macht mit bei unserer großen Zufriedenheitsumfrage zu GameStar und sagt uns eure Meinung - nur so können wir die Berichterstattung zu Diablo 4 und anderen Spielen in Zukunft noch besser eure auf eure Bedürfnisse zuschneiden.

Außerdem interessiert uns, ob ihr plant, Season 2 zu spielen und was eurer Meinung nach passieren müsste, damit euch Diablo 4 nach dem Patch besser gefällt als zum Launch und während der ersten Season. Habt ihr vielleicht Fragen an die Tester? Schreibt uns alles in die Kommentare!