Diablo 4 lässt euch kostenlos Season 7 und auch den Spiritborn testen

In die neue Season von Diablo 4 könnt ihr aktuell kostenlos reinspielen.

Seit zwei Tagen läuft in Diablo 4 die Saison Nummer 7 mit zahlreichen neuen Inhalten, Mechaniken und Spielverbesserungen. Falls ihr das Rollenspiel schon immer mal ausprobieren wolltet, könnt ihr das jetzt machen, ohne einen Cent zu zahlen.

Diablo 4: Alle Infos zum Free Trial

Zeitraum: Die Testphase läuft noch bis zum 28. Januar 2025 , um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Die Testphase läuft noch , um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Plattform: Das Angebot ist jedoch auf den PC und dort das Battle.net beschränkt.

Das Angebot ist jedoch auf den PC und dort das Battle.net beschränkt. Umfang: Ihr könnt das Hauptspiel und die Erweiterung Vessel of Hatred ausprobieren. Dadurch steht euch auch der Spiritborn als Klasse zur Auswahl.

Ihr könnt das Hauptspiel und die Erweiterung Vessel of Hatred ausprobieren. Dadurch steht euch auch der Spiritborn als Klasse zur Auswahl. Einschränkung: Das Maximallevel beträgt 25, wodurch ihr weder die Hauptstory noch die Geschichte des Addons beenden könnt.

Parallel zur kostenlosen Woche bietet Blizzard übrigens Diablo 4 und auch die Erweiterung Vessel of Hatred mit bis zu 45 Prozent Rabatt an - allerdings auch nur im Battle.net.

7:46 Schaurige Gegner und Hexenmächte: Diablo 4 Season 7 zeigt seine wichtigsten Änderungen

Das Thema der neuen Season

Das Thema der Season 7 ist die Hexenmacht. Das sind magische Fähigkeiten, mit denen ihr eure Builds noch weiter aufwerten könnt. Die Hexenmächte erhaltet ihr über ein neues Material namens Ruhelose Fäulnis, das ihr durch diverse neue und alte Aktivitäten sammeln könnt.

Ein weiteres neues Feature ist die Rüstkammer, das von der Community bereits seit langer Zeit gefordert wird. Ihr könnt damit Builds, also Ausrüstung, Skills, Paragonbretter und so weiter, abspeichern und mit einem Knopfdruck wechseln.

Zur neuen Season gibt es natürlich auch einen neuen Battle Pass mit zahlreichen kosmetischen Freischaltungen und eine Saisonreise mit neuen Herausforderungen.

Klassenanpassungen

Für die neue Season hat Blizzard kräftig am Balancing gebastelt und einige unpopuläre Builds und Klassen wieder ins Rampenlicht gerückt.

Falls ihr schon in eurer Testphase einem bestimmten Build folgen wollt, empfehlen wir euch einen Blick in unsere bereits aktualisierte Tier List. Ihr findet den Artikel dazu sowie weitere Infos zum Spiel oben in der Box verlinkt.