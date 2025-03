Diablo 4 ist laut Entwickler zu leicht, deshalb schmiedet Blizzard für Season 8 einen teuflischen Plan

Schauen Diablo-Fans bald so aus der Wäsche, wenn Season 8 an den Start geht?

Blizzard veranstaltet regelmäßig einen sogenannten Campfire Chat. Im Rahmen dieser Streams geht das Entwicklerteam von Diablo 4 auf Kritikpunkte ein und äußert sich zur Zukunft des Action-Rollenspiels. So auch am 7. März 2025, wo es um den aktuellen und zukünftigen Schwierigkeitsgrad ging.

In den Augen vieler Fans ist Diablo 4 bislang schlichtweg zu einfach. Sie wünschen sich eine größere Herausforderung – und offenbar bekommen sie genau das in der herannahenden Season 8.

Schwierigkeitsgrad soll hochgeschraubt werden

Blizzard nennt ohne Umschweife gleich mehrere Punkte, wie Diablo 4 schwieriger werden soll:

Level-Phase: Das Aufleveln von Stufe 1 bis 60 soll langsamer vonstattengehen. In der aktuellen Season 7 benötigen Spieler laut Blizzard nur noch halb so lange wie früher, um das Endgame zu erreichen. Mit Season 8 will das Team auf die Bremse drücken und die EP-Kurve anpassen.

Das Aufleveln von Stufe 1 bis 60 soll langsamer vonstattengehen. In der aktuellen Season 7 benötigen Spieler laut Blizzard nur noch halb so lange wie früher, um das Endgame zu erreichen. Mit Season 8 will das Team auf die Bremse drücken und die EP-Kurve anpassen. Loot: Auf dem Weg bis ins Endgame sollen mit Season 8 deutlich weniger legendäre Items droppen. Dadurch werden normale Gegenstände, die ihr bislang links liegen gelassen habt, wieder deutlich an Bedeutung hinzugewinnen.

Den kompletten Campfire Chat zu Season 8 könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Endgame: Die Erhöhung der Qual-Stufe soll sich in einem deutlich höheren Anstieg der allgemeinen Schwierigkeit bemerkbar machen.

Die Erhöhung der Qual-Stufe soll sich in einem deutlich höheren Anstieg der allgemeinen Schwierigkeit bemerkbar machen. Bosse: Alle Endgame-Bosskämpfe werden für Season 8 überarbeitet. Außerdem gesellen sich drei neue Bosse hinzu und mit Belial droht der neue mächtigste Schurke im Spiel, zufällig aufzutauchen und euch das Leben im Endgame schwer zu machen.

Wann geht's los?

Bereits in der Woche vom 11. bis 18. März 2025 könnt ihr euch ein eigenes Bild von den Änderungen in puncto Schwierigkeitsgrad machen. Dann landet Season 8 nämlich auf dem öffentlichen Testserver. Der finale Start von Season 8 ist für den 29. April 2025 vorgesehen.

Genügend Zeit also, um gemeinsam mit anderen Diablo-Fans über die Änderungen zu diskutieren. Denn wie so oft gibt es neben einigen positiven auch viele negative Kommentare unterhalb des YouTube-Streams.

Viele User stören sich daran, dass die Leveling-Phase überarbeitet wird, statt sich einzig dem Endgame zu widmen. Außerdem sind die Rufe nach Klassen-Überarbeitungen sehr laut, was in etwa so klingt: Fixt endlich die Zauberin, statt euch mit der Levelphase zu beschäftigen!

Weitere Punkte, über die sich bis zum Start von Season 8 vortrefflich diskutieren lässt:

Wieso sind Frösche keine sichere Loot-Goldgrube mehr? Weshalb ist die schlechteste Klasse in Path of Exile 2 plötzlich der absolute Hit? Warum gehört Titan Quest 2 trotz vieler guter Vorzeichen dennoch für uns zu den Sorgenkindern 2025? Die Antworten auf alle drei Fragen erhaltet ihr, wenn ihr in die oben verlinkten Artikel reinschaut.