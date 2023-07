Diablo 4: Spieler findet das wohl nutzloseste Legendary überhaupt

Was ist das Gegenteil eines God Roll?

Jeder in Diablo 4 freut sich über ein starkes Legendary. Hier ein Schwert mit dem lange gesuchten Aspekt, da ein Helm mit hohem Item-Level. Die weniger nützlichen Rolls landen unter dem Hammer des Schmieds oder bei der Händlerin unseres Vertrauens.

Und dann gibt es da noch eine dritte Katergorie, von der wir offen gestanden bislang gar nicht wussten: Die Legendarys mit gänzlich nutzlosen Aspekten, die zwar da sind, aber im Endeffekt rein garnichts bringen. Nullinger.

Aspekt der Leere mal ganz anders

Ein User auf Reddit hatte die zweifelhafte Ehre, ein sehr seltenes Item zu bekommen. Stolz präsentierte LavusVincere das großartigste Legendary, das die Menschheit kennt .

Es handelt sich um einen Helm, der mit ganz passablen Grundwerten daherkommt. Aber der Aspekt, der das Item überhaupt legendär macht, stimmt nachdenklich bis traurig:

Du heilst 0 [0-2] Leben pro Sekunde für jeden nahen Gegner, bis zu 8 Leben pro Sekunde.

In den Kommentaren streiten sich nun Mathematiker darüber, ob man die 8 Leben pro Sekunde hypothetisch bekommen könnte, wenn man sich mit einer unendlichen Anzahl von Feinden umgibt. Noch kamen die Experten aber zu keinem eindeutigen Ergebnis.

Wie kann das passieren?

Vermutlich handelt es sich nur um einen Zahlendreher von Blizzard. Es könnte aber auch Absicht sein, immerhin steckt Diablo 4 voller seltsamer Geheimnisse. Einige Spieler sind beispielsweise felsenfest überzeugt, dass Ratten uns in Dungeons zum besten Loot führen wollen.

Aber es gibt auch sehr emotionale Storys aus der Welt von Diablo 4: Ein Fan mit Nervenschädigung wendet sich an die Community und fragt nach einem Build, das nicht so stark auf Button-Mashing setzt wie seine aktuelle. Und die Reaktion ist einfach wunderbar!

Reddit-Nutzer und -Nutzerinnen amüsieren sich jedenfalls herzlich über das seltsam nutzlose Item in Diablo 4. Geht es euch damit genauso? Habt ihr selbst schon solche Items gesammelt oder andere kuriose Geschichten in Sanktuario erlebt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!