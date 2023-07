Garantierte Legendarys in Diablo 4? Kühne Theorie sorgt plötzlich für Hype um Ratten

Sind Ratten in Diablo 4 etwa ein versteckter Loot-Kompass?

»Folgt den Ratten!«. Dieser Ruf erschallt gerade durch Reddit und Foren zu Diablo 4. Denn einige Fans behaupten, dass die unscheinbaren Tierchen sie zuverlässig zu Legendary- oder sogar Unique-Items führen. Und wir haben eine Idee, was dahinter stecken könnte.

Die (angeblichen) Schatzratten

Als erstes hat wohl Reddit-User zerger45 den Ratten-Hype losgetreten. In seinem viel beachteten Post behauptet er, man solle in Dungeons nicht dem vorgegebenen Pfad folgen, sondern stattdessen den Ratten hinterherlaufen. Die riechen angeblich den »Käse«, sprich, richtig guten Loot.

Gleich mehrere Fans berichten, dass sie den Rattentipp befolgt haben und es tatsächlich geklappt hat. Hat Blizzard hier etwa eine geheime Loot-Hilfe eingebaut? Haben die Ratten vielleicht etwas mit dem Kuh-Level zu tun, nach dem immer noch fieberhaft gesucht wird?! Ein offizielles Statement von den Entwicklern gibt’s nicht. Aber wir haben zumindest eine Theorie.

Uns erinnern die Schatzratten aus Diablo 4 nämlich stark an die Schatzfüchse von Skyrim. Auch im Bethesda-Rollenspiel sind viele Spieler den Füchsen hinterhergelaufen, weil die angeblich zu tollem Loot führen – und Jahre später hat ein Entwickler enthüllt, dass das sogar stimmt. Allerdings unabsichtlich.

Vereinfacht erklärt: Die Schatzfüchse wurden so programmiert, dass sie vor dem Spielercharakter fliehen. Die Spielwelt ist in ein »navmesh« aufgeteilt, sozusagen in lauter Dreiecke. Je mehr Details an einem Ort eingebaut sind, desto mehr dieser Dreiecke weist er auf. Wenn die KI nun dem einfachen Befehl folgt »Lauf so weit weg wie möglich«, dann misst sie nicht die echte Strecke, sondern die Anzahl der Dreiecke des navmesh – und rennt mit höherer Wahrscheinlichkeit an Orte mit viel Loot.

Wir sind keine Entwickler, können uns aber gut vorstellen, dass in Diablo 4 ein ganz ähnlicher Vorgang stattfindet und die Ratten tatsächlich von Loot-bepackten Gegnern besonders »angezogen« werden. Theoretisch könnte es auch Zufall sein, aber es gibt wirklich auffallend viele Berichte von Fans, die mit dem Rattentipp plötzlich bergeweise legendären Loot einstreichen.

Der einfachste Weg die Theorie zu prüfen: Testet es selbst! Achtet im nächsten Dungeon doch mal auf die kleinen Piepser, die vor euch davonsausen und lauft ihnen hinterher. Im schlimmsten Fall lauft ihr einen Umweg, im besten Fall winkt euch richtig viel Belohnung! Kommt nach dem Experiment gern zurück und berichtet uns in den Kommentaren davon.