Diablo 4: Spieler nörgelt über PvP, Blizzard lässt ihn eiskalt abblitzen

Den PvP-Modus von Diablo 4 sollte man nur mit einem hochgerüsteten Charakter ausprobieren.

In die PvP-Zonen von Diablo 4, die sogenannten Felder des Hasses, wagen sich nicht alle Spielerinnen und Spieler. Schließlich kann man hier jederzeit auf andere Helden mit deutlich höherem Level und überlegener Ausrüstung treffen, die kurzen Prozess mit dem eigenen Charakter machen. Und das soll sich nach Blizzards Willen nicht ändern.

Geht einfach nicht hin

Manch einer würde gerne die PvP-Zonen in aller Ruhe erkunden und sich neben Dämonen nicht auch noch um feindlich gesinnte Spielerinnen und Spieler sorgen.

Für Twitter-User crizzo war das Grund genug, den Kontakt zu einem Diablo-Entwickler zu suchen. Auf einen Post von Community Development Director Adam Fletcher antwortet er deshalb mit der nicht allzu freundlichen Bitte um eine Option, PvP zu deaktivieren:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Antwort von Fletcher kommt rasch und ist eindeutig. Um PvP zu deaktivieren, solle er folgende Schritte befolgen: 1. Gehe nicht in die optionalen Gebiete auf der Map, die Felder des Hasses heißen.

Als crizzo daraufhin nochmal darauf besteht, dass es die Option zum Abschalten des PvP geben sollte, betont der Entwickler, dass es keine Pläne gebe, diesen auf Wunsch zu deaktivieren. Er solle einfach nicht dorthin gehen.

Ist PvP überhaupt so schlimm?

Die kurze Unterhaltung zwischen Spieler und Entwickler schaffte es auch ins Subreddit von Diablo 4. Hier stellen sich die meisten Fans hinter den Community Director. Schließlich sei das Spiel von Anfang an damit beworben worden, optionale PvP-Zonen zu enthalten. Man habe also gewusst, worauf man sich einlasse und könne sich nun nicht darüber beschweren, schreibt etwa Defusion55.

Zwar muss man die Felder des Hasses betreten, um etwa alle Altäre von Lilith zu aktivieren, doch für die meisten Spielerinnen und Spieler stellt das offenbar kein Problem dar. So wird immer wieder berichtet, dass es nur selten zu Begegnungen mit anderen Helden, geschweige denn zu Kämpfen komme. Peacefulgamer2023 hat außerdem einen weiteren Tipp, falls man in Ruhe erkunden möchte:

Schaltet Crossplay aus, in etwa 100 Stunden farmen in den PvP-Gebieten habe ich zwei Leute gesehen, und sie hatten beide nicht die Absicht mich zu töten, sondern wollten auch nur farmen.

Falls ihr gerade erst mit Diablo 4 loslegt, oder noch keinen starken (PvP-geeigneten) Build für eure Klasse habt, dann seht euch unseren immer aktuellen Artikel zu den besten Klassen und Builds an.

Was haltet ihr von der Auseinandersetzung auf Twitter? Findet ihr wie viele andere Fans, dass der Wunsch nach einem Abschalten des PvP vollkommen unnötig ist? Oder würdet ihr euch eine solche Option ebenfalls wünschen? Habt ihr euch selbst schon in die Felder des Hasses gewagt und dort vielleicht sogar gegen andere Helden gekämpft? Schreibt es uns in den Kommentaren!