Diablo 4: Streamerin nimmt besonders schwachen Zauber und erledigt den härtesten Boss

Zauberer können ziemlich mächtig sein, Flammentod wird aber in den beliebtesten Builds nicht genutzt.

Sieht man sich die beliebtesten Builds für den Zauberer aus Diablo 4 an, trifft man auf zahlreiche Blitz-, Frost- und Feuerzauber, die sich zu einem explosiven Gesamtpaket schnüren lassen. Aber egal, ob auf Icy Veins, Maxroll oder Mobalytics: Die Fähigkeit Flammentod findet man so gut wie nie. Von vielen Spielerinnen und Spielern wird dieser Kanalisierungszauber offenbar nicht als besonders effektiv erachtet.

Die Streamerin Annacake ließ sich davon allerdings nicht abschrecken, und trat mit einem Build rund um den ziemlich schwachen Flammentod sogar einem der berüchtigtsten Bosse gegenüber.

Zahlreiche Versuche nötig

Der Kampf gegen das Echo von Lilith war mit diesem Build natürlich alles andere als einfach. Schließlich verfügt der Boss über mehrere Mechaniken, die euch bei einem Fehler auf einen Schlag töten können. Nach zahlreichen Versuchen schaffte es Anna dann aber doch, den Moment des Sieges hat natürlich auch jemand als Clip festgehalten:

Was macht Flammentod so unbeliebt? Die Kernfähigkeit ist nicht besonders gut als primäre Schadensquelle geeignet, und schlicht schwächer als die Alternativen in der Kategorie. Genutzt wird Flammentod eher für defensivere und widerstandsfähigere Builds, auch da es sich um eine Kanalisierungsfähigkeit handelt. Ihr müsst also stehenbleiben, während ihr sie benutzt.

Deshalb nutzt Annacake auch mehrere defensive Optionen, um ihre Zauberin während dem Nutzen von Flammentod am Leben zu erhalten. Neben dem Flammenschild und der Eisrüstung gehört natürlich auch der Teleport zu ihren aktiven Fähigkeiten. Eisklingen und Blitzspeer sorgen dagegen noch für etwas mehr Schaden.

Empfehlen lässt sich dieser Build allerdings eher weniger, wenn ihr es euch leicht machen wollt. Für die aktuell laufende Season 2 haben wir euch natürlich wieder die aktuell stärksten Optionen herausgesucht:

Habt ihr auch schon einen Build ausprobiert, bei dem ihr Flammentod, oder eine andere eher unbeliebte Fähigkeit benutzt habt? Wie waren eure Erfahrungen damit? Und versucht ihr grundsätzlich, für eure neuen Charaktere eigene Builds zu kreieren, oder lasst ihr euch lieber von Build-Guides beraten? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!