Diablo 4: Laut Umfrage sind schon verblüffend viele Leute im Endgame, aber das ist nur die halbe Wahrheit

Einer Twitter-Umfrage zu urteilen ist bereits ein Großteil der Spieler in Diablo 4 im Endgame angekommen. Das widerspricht sich aber mit anderen Quellen.

Diablo 4 ist noch nicht einmal volle zwei Wochen für alle spielbar, aber trotzdem haben einige Fans bereits die Hauptgeschichte durchgespielt. Das lässt jedenfalls eine Umfrage vermuten, die auf dem offiziellen Twitter-Account von Diablo 4 ihre Runden macht.

Erstaunliche 64,8 Prozent von den fast 40.000 Stimmen geben demnach an, dass sie bereits bei World Tier 3 angekommen sind, also dem Albtraum -Schwierigkeitsgrad. Um den zu erreichen, muss unter anderem die Kampagne in Diablo 4 mit mindestens einem Charakter durchgespielt werden.

Weit abgeschlagen mit knapp 16 Prozent sind Spielerinnen und Spieler, die aktuell den zweiten Akt der Story erleben. Fast zwölf Prozent haben endlich ihr Pferd freigeschaltet und etwa sieben Prozent sind erst in Kyovashad angekommen.

Es wird noch beeindruckender

In den Kommentaren unter dem Tweet finden sich aber einige Spieler, die weit mehr als nur World Tier 3 freigeschaltet haben! So bekämpft VeteranGaming bereits im vierten und damit letzten Schwierigkeitsgrad die Dämonen in Sanktuario. Mittlerweile aber nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Charakteren!

Dominik nimmt sich fürs Erste eine Pause vom Spiel, er hat aber auch offenbar etliche Stunden bereits in Diablo 4 gesteckt! Er erreichte mit einem Charakter bereits Level 100.

Nick Verbruggen steckt im dritten Akt, fragt sich aber, wo denn sein treues Ross endlich auftaucht. Da kann auch Peter ein gefrustetes Lied singen, für ihn kommt der Mount in Diablo 4 nämlich viel zu spät.

Die Umfrage weckt ein falsches Bild

Das klingt im ersten Moment, als ob die Mehrheit an Spielern bereits mitten im Endgame von Diablo 4 stecken - der Schein trügt jedoch. Game Director Joe Shely gab nämlich erst kürzlich im Livestream bekannt, dass die große Mehrheit unserer Spieler den Titel noch nicht zu Ende gespielt hat.

Ein Großteil derjenigen, die an diesen Twitter-Umfragen teilnehmen, sind also deutlich fleißiger am zocken als der Durchschnittsspieler. Ein repräsentatives Bild aller Spieler bietet sie damit nicht.

Überrascht es euch, dass sich die Umfrage-Auswertung doch deutlich von den Aussagen von Joe Shely unterscheiden? Wie weit seid ihr aktuell in Diablo 4? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!