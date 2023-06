Diablo 4: Wartungsarbeiten an den Servern gestartet - wann kann man wieder spielen?

Die Server von Diablo 4 werden aktuell gewartet und es kann zu Abbrüchen kommen.

Gibt es es gerade Probleme in der Hölle? Habt ihr Verbindungsabbrüche, während ihr Diablo 4 spielen wollt? Das hat seine Gründe! Wie von Blizzard angekündigt, werden am 15. Juni Wartungsarbeiten an den Servern des Action-Rollenspiel vorgenommen. Hier erfahrt ihr, wann ihr wieder unbesorgt losspielen könnt.

Server Status: So lange müsst ihr warten

Wie von Blizzard angekündigt, sollen die Wartungsarbeiten Planmäßig etwa 3 Stunden lang andauern. Los geht's heute am 15. Juni 2023.

Wann startet die Wartung? Um 9 Uhr morgens

Um 9 Uhr morgens Wann ist die Wartung vorbei? Um 12 Uhr mittags

Hierbei handelt es sich allerdings auch nur um ein geplantes Zeitfenster. Es ist nicht auszuschließen, dass ihr auch kurz nach 12 Uhr noch mit einigen Problemen zurechtkommen müsst. Wir raten dazu, am besten bis etwa viertel nach 12 zu warten, bevor ihr wieder unbeschwert schnetzeln könnt.

Wenn ihr immer über den aktuellen Serverstatus informiert bleiben wollt, werft einen Blick auf unsere Server-News:

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Kann ich meinen Fortschritt verlieren?

Diablo 4 sollte in den meisten Fällen euren Fortschritt regelmäßig speichern, allerdings kann es bei einem Disconnect zu den Servern trotzdem zu Verlusten kommen. Gerade wenn ihr gerade dabei seid, einen Dungeon zu durchqueren oder euch inmitten einer Story-Mission befindet, wird euer Fortschritt zurückgesetzt.

Immerhin startet ihr nie mitten drin sondern immer in einem sicheren Gebiet. Wenn ihr also keine Spielzeit verschwenden wollt, solltet ihr während der Wartungsarbeiten lieber eine kleine Pause einlegen. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr durch einen solchen Disconnect Level-Fortschitte verliert oder Items nicht mehr findet, die ihr aufgesammelt habt. Ausschließen können wir das aber nicht.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie die Server-Situation bei euch gerade aussieht! Kommt ihr ins Spiel? Seid ihr rausgeflogen? Lasst es uns wissen!