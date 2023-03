Diablo 4: Werden Bosse leichter, wenn man stirbt? Spieler liefert angeblich Beweis

Wer beim ersten Kampf mit einem Boss in Diablo 4 draufgeht, könnte es beim zweiten Versuch deutlich leichter haben.

In Sanktuario beißt man zuweilen sehr häufig ins schneebedeckte Gras, besonders als Barbar. Das ist einerseits kalt und hoffentlich nicht gelb, hat aber vielleicht auch einen spielerischen Vorteil in Diablo 4 – auf den Fans überhaupt keine Lust haben.

Der Youtuber Lucky Luciano ist in seinen Aufnahmen auf ein kleines, aber entscheidendes Detail gestoßen. Nachdem er dem Bossgegner Khazra Abomination unterlag, ist dessen Level für den zweiten Versuch geschrumpft. Im ersten Kampf war Khazra noch ebenbürtige 18 Level stark, nach Lucianos Tod nur noch Level 17.

Die Frage ist nun, ob das eine beabsichtigte Mechanik von Diablo 4 ist, um den Frustfaktor zu senken. Oder war das nur ein Einzelfall? Da Lucky Luciano die einzige Aufnahme von so einem Vorfall hat (oder zumindest die einzige Aufnahme, bei der es aufgefallen ist), kann das nicht klar gesagt werden.

Die Community ist nicht begeistert

Die Fans sind von dieser Komfort-Funktion aber überhaupt nicht begeistert. Lucky Luciano selbst findet klare Worte, schon sein Videotitel enthält den Satz: Entfernt diese Mechanik aus Diablo 4. Er will durch Übung und einem stärker werdenden Charakter den Boss besiegen, nicht mithilfe einer schwächeren Version. Ich denke wirklich nicht, dass es einen Platz in einem ARPG hat.

In den Kommentaren schließen sich die Spieler seiner Meinung an. Glen Christie glaubt, es auch in der Beta bemerkt zu haben:

Omg, ich dachte ich habe es mir während der Beta eingebildet! Ich denke, es sollte beim Respawn gefragt werden, ob du das Level senken oder beibehalten möchtest, nicht automatisch niedriger.

Bowa denkt über einen Kompromiss nach:

Sie könnten es wenigstens so machen, dass man beim mehrfachen Tod ab einem bestimmten Punkt das Level des Bosses senkt. Aber ja, ideal wäre es, die Schwierigkeit auf diese Weise überhaupt nicht zu verändern.

Was haltet ihr von der Mechanik, wenn es sie denn wirklich ins finale Spiel schafft? Freut ihr euch, dass ihr bei den Bossgegnern nicht ständig unterlegen werdet oder würdet ihr euch auch wünschen, dass diese Level-Veränderung schnell das Weite sucht? Oder ist ein Kompromiss, wie von Bowa beschrieben, die beste Lösung in euren Augen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!