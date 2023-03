Diablo 4: Das Wolfsbündel taucht bei euch nicht auf? Wir klären die Verwirrung

Schaut ihn euch an, wie er snoozelt und sich durch gar nichts stören lässt.

Man kann sich über vieles aufregen. Die Strompreise, den eigenen Kontostand, fortschrittsresistente Baustellen mitten in der Innenstadt, Hundehaufen auf dem Bordstein, kaputte Colaflaschenverschlüsse, die halb an der Flasche hängen bleiben - aber ohne jede Übertreibung gibt es natürlich nichts Schlimmeres als das ausbleibende Wölfchen in Diablo 4!

Vielleicht geht's euch wie uns: Ihr prügelt euch in Windeseile durch die Beta, um möglichst schnell Level 20 zu knacken, denn dann wartet eigentlich eine ganz besondere Belohnung. Wer Stufe 20 überschreitet, bekommt das sogenannte Wolf Pack beziehungsweise Wolfsbündel: ein kleines Baby-Wölfchen, das auf eurem Rücken schlummert, ab und zu mit den Ohren wackelt und kräftig gähnt, während ihr Dämonen den Speer in die Kauleiste rammt.

Also nachweislich das Coolste an der gesamten Beta, nein, im gesamten Internet!

Doch nach dem ersten Beta-Wochenende häufen sich im Netz unzählige Suchanfragen, wo man den Wolf denn nun mit Level 20 kriegen kann. Laut diverser Postings und Meldungen sollte er dann automatisch in eurem Inventar auftauchen, doch der kleine Pelzknirps ist nirgendwo zu finden.

Und das mit Absicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wölfchen gibt es erst zum finalen Release des Spiels am 6. Juni 2023. Die anderen beiden Belohnungen könnt ihr allerdings schon in der Beta benutzen, falls es euch interessiert:

Initial Casualty Titel : Erreicht die Stadt Kyovashad mit einem Charakter.

: Erreicht die Stadt Kyovashad mit einem Charakter. Early Voyager Titel : Erreicht Level 20 mit einem Charakter.

: Erreicht Level 20 mit einem Charakter. Wolf Pack: Erreicht Level 20 mit einem Charakter.

Und zumindest eine gute Nachricht haben wir, falls ihr nicht in die Closed Beta reingekommen seid: Level 20 lässt sich an einem Wochenende locker erreichen, wenn ihr ein paar Stündchen investiert. Sobald die Open Beta also am 24. März 2023 losgeht, habt ihr jede Chance der Welt, euch das Wolfsbündel für die Release-Version freizuschalten. Woof arouf!