Diablo als 80er-Fantasy-Film: So einen Recap habt ihr garantiert noch nicht gesehen

Das Thema Künstliche Intelligenz ist spätestens seit 2022 auch im Mainstream angekommen: Mit neuralen Netzwerken lassen sich beeindruckende Bilder erstellen, spannende Gespräche führen - und sogar unser Micha kann fast als Spieletester von der KI abgelöst werden:

Kürzlich gesellte sich ein weiterer interessanter Trend dazu: Auf YouTube werden immer mehr Videos veröffentlicht, die KI-Bilderzeugung dazu nutzen, bekannten Spiele und Filme den Look von Dark-Fantasy-Filmen der 80er-Jahre zu verpassen. Im Falle von Diablo 1 ist dieser Sprung besonders gut gelungen.

So sieht Diablo 1 als düsterer Fantasy-Film aus

Wer Fantasy-Perlen aus den 80ern wie Conan der Barbar, Willow oder auch Die Unendliche Geschichte kennt, weiß, dass diese Filme einen ganz eigenen Stil besitzen. Die besondere Mischung aus schummeriger Beleuchtung, Puppenspiel und praktischen Effekten gibt es heutzutage quasi gar nicht mehr.

Doch zum Glück gibt es noch einige findige Nutzer der Midjourney-KI: Sie haben es geschafft, die KI mit komplizierten Parametern zu füttern, um so neue Bilder mit diesem ganz speziellen Look zu erschaffen. Besonders der Action-RPG Urvater Diablo sieht unglaublich lebendig aus - aber seht selbst:

Das Video von DeusVultAI zeigt viele bekannte Charaktere und Orte aus Diablo 1, darunter den Schmied Griswold, das verfluchte Dorf Tristram, Skelettkönig Leoric und natürlich Oberbösewicht Diablo selbst.

So könnt ihr eigene Dark-Fantasy-Bilder erschaffen

Auch Reddit-Nutzer Bukkirabo hat sich daran versucht, Diablo mithilfe von Künstlicher Intelligenz in einen düsteren Fantasy-Film zu verwandeln:

Auf Reddit hat er zudem eine Erklärung mitgeliefert, wie ihr selbst mit der Midjourney-KI eure eigenen Bilder in diesem Stil erzeugen könnt.

Meldet euch auf der Webseite von Midjourney für die Beta der KI an - das ist kostenlos, benötigt aber einen Discord Account.

Lest euch die Anleitung zur Nutzung der KI durch.

Nutzt den Newbie-Kanal auf dem Discord-Server von Midjourney, um eure eigenen Bilder zu erstellen. Dies funktioniert, indem ihr /imagine in die Texteingabe schreibt und anschließend Parameter eingebt. Dieses nutzt die KI, um darauf basierend eure Bilder zu erzeugen.

Für die Bilder seines Videos hat er die folgenden Angaben genutzt:

35mm film still from a live fantasy movie of Diablo II, a barbarian standing next to a campfire looking at a dark forest in the background, upward angle, hero shot, facing away from the camera, symmetrical, foggy, night, the barbarian is bald, have pale blue stripe painted on his skin, wearing leather armor with bone ornaments, wearing a diry iron shoulder armor with spikes and straps, cinematic, cinematography --ar 3:2 --v 4

Wir haben das Parameter versuchsweise ausprobiert und so angepasst, dass es einen Totenbeschwörer aus Diablo 2 mit langen weißen Haaren statt eines kahlköpfigen Barbaren zeigen soll - das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen:

Wie findet ihr die Bilder der Diablo-Serie im 80er-Jahre-Fantasy-Stil? Und habt ihr jetzt auch Lust bekommen, eigene Bilder mit der KI zu erstellen? Welche Spiele würden in diesem Look noch gut aussehen? Schreibt es uns in die Kommentare!