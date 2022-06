Diablo Immortal: So funktionieren Download und Installation auf dem PC

Diablo Immortal ist seit dem 2. Juni Free2Play auf Android, iOS und als Beta auch auf dem PC verfügbar. Fabiano hat das Mobile-Diablo beim Testen auf dem Handy körperlich gefordert wie kein anderes Spiel:

Falls ihr angesichts der Leiden unseres Autors Diablo Immortal lieber auf dem PC ausprobieren möchtet, haben wir hier für euch eine Anleitung erstellt, wie ihr das Spiel herunterladet und ausprobiert.

Download und Installation auf dem PC

Um Diablo Immortal auf dem PC zu spielen, müsst ihr zunächst die Battlenet-App herunterladen und installieren. Ihr findet den Download hier auf der offiziellen Blizzard-Website. Klickt auf den entsprechenden Button und startet anschließend die heruntergeladene Setup-Datei.

Habt ihr die Anwendung installiert und zum ersten Mal gestartet, müsst ihr einen Account erstellen, oder euch in einen bestehenden Account einloggen.

In der App müsst ihr lediglich zum Reiter Spiele oben links wechseln, falls dieser nicht schon standardmäßig geöffnet ist. Dort sollte dann auch Diablo Immortal zu sehen sein:

Klickt einfach auf das Spiel und wählt dann die Option PC-Beta installieren sowie die gewünschten Einstellungen, schon geht es los.

Falls ihr noch Mitspieler sucht, könnt ihr euch in unserem Server-Artikel darüber informieren, wo sich die deutschsprachigen Diablo-Fans sammeln:

Benötigter Festplattenspeicher und Downloadgröße

Um Diablo Immortal installieren zu können, benötigt ihr 26,8 Gigabyte freien Speicherplatz auf eurer Festplatte. Herunterladen müsst ihr etwa 24,3 Gigabyte, ihr solltet euch also je nach Bandbreite auf einen etwas längeren Download vorbereiten.

Die Wartezeit vertreibt ihr euch am besten mit unserem Guide zu den wichtigsten Story-Begriffen in Diablo Immortal. Das meiste darin enthaltene Hintergrundwissen wird euch allerdings auch in Diablo 4 von Nutzen sein.