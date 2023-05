Diablo trifft Kunst: Handgezeichnete Karte im Stile alter Manuskripte lässt die Leute staunen

Videospiele sind eine Kunstform an sich, die obendrein voller Kunst ist, doch häufig bringen sie auch auf Fanseite neue hervor.

Vorfreude soll ja - glaubt einer oder eine dem Sprichwort - die schönste Freude sein. Ob das nun stimmt, sei dahingestellt, aber auf alle Fälle versetzt sie im Angesicht des langsam am Horizont aufziehenden Releases von Diablo 4 seine baldigen Spieler in Aufregung. Manch kreativer Geist leitet diese positive Anspannung in eigene Kunstwerke, die die Blizzard-Welt als Inspiration nehmen.

Diablo-Fan, Reddit-User enginsakarya ist seines Zeichens Künstler und zeigt auf der Plattform eine laut ihm auf Ipad mit Procreate handgezeichnete Karte der Spielwelt von Diablo. Und diese stellt nicht nur im Stile alter Manuskriptdarstellungen in ihren zwei Kreisen je einen Kontinent von Sanktuario dar. Die Ränder wissen auch zu gefallen:

Lilith und Inarius liefern sich auch hier, ganz wie in der Story von Diablo 4 einen höllisch-himmlischen Wettkampf um die Welt der Lebenden.

Die Kommentare unter dem Post überschlagen sich vor lauter Lob:

Colunga: Unglaubliche Arbeit, ich werde mir deinen Namen und deine Kunst merken, für wenn ich etwas Geld übrig habe. Mach weiter so!

Fanatical_Rampancy: Ich glaub, ich werds als meinen Desktophintergrund nehmen!

Mysteryman361: Das ´sick as hell´, mein Guter. Kapiert? :). Gute Arbeit 🙏

lewstherin_telamon: Das ist mehr als beeindruckend, tolle Arbeit! Abseits der unglaublichen Detailverliebtheit der Karte selbst, begeistern mich vor allem die beeindruckenden Illustrationen, die das Kartenwerk einrahmen. Fantastischer Job, wirklich hervorragend!

Übrigens: Wer Fan von World of Warcraft ist, sollte sich in dem Thread und seinen Links einmal umschauen. Denn enginsakarya hat auch für Azeroth ein ähnliches Schmankerl zu bieten.

Wie findet ihr die handgezeichnete Karte der Diablo-Spielwelt? Kennt ihr ähnliche Beispiele von Gemälden, Zeichnungen oder anderen Kunstwerken zum kommenden wahrscheinlichen Blizzard-Hit? Oder habt ihr vielleicht sogar selbst schon mal zu Diablo oder einem Spiel etwas Kreatives geschaffen? Wenn ja, schreibt uns doch gerne eine Empfehlung in die Kommentare oder berichtet, wie ihr euch kreativ ausgelebt habt! Und auch sonst, wie immer gilt: Wir freuen uns, eure Gedanken zum Thema zu lesen!