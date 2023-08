Die 100 besten Shooter aller Zeiten starten morgen auf GameStar! Alle Infos zum Mega-Event

Wir küren die besten Shooter - egal wie alt und ob auf PC oder Konsole! Wer schafft es in die Top 100?

Heizt die Railgun vor und ladet eure Shotgun durch, denn bald startet hier bei GameStar das wahrscheinlich explosivste Ranking, das wir jemals hatten!

Die Rede ist von den 100 besten Shootern aller Zeiten, die wir als Redaktion für euch ernannt haben und ab morgen, dem 7. August präsentieren. Was heißt das genau? Ganze zwei Wochen lang dreht sich bei uns alles um Bullet Time, Headshots, Rocket Jumps und Granaten.

Wie wurde gewählt?

Wir haben ein Gremium aus Shooter-Experten zusammengestellt, das unsere Liste der 100 besten Shooter in tagelangen Sitzungen ausgearbeitet und sich folgende Fragen gestellt hat: Wie gut schießt es sich in diesem Shooter? Wie einflussreich war er für das Genre? Und taugt er auch heute noch was?

Die Liste berücksichtigt dabei bewusst keine Wertungen, Plattform-Grenzen oder die Perspektive – vom Twin-Stick-Geballer über die Third Person bis zur Ego-Sicht ist alles vertreten!

Wann kommt was?

Gut, dass ihr fragt! Ab dem 7. August 2023 veröffentlichen wir jeden Tag zehn weitere Plätze unseres Rankings, beginnend bei Platz 100. Ab dem 16. August beginnt dann der Endspurt: Die Top 10 erscheinen paarweise, ein Platz morgen, einer abends. Das große Finale gibt’s entsprechend am 20. August.

Hier der Programmplan für die schnelle Übersicht:

7. August: Plätze 100-91

Plätze 100-91 8. August: Plätze 90-81

Plätze 90-81 9. August: Plätze 80-71

Plätze 80-71 10. August: Plätze 70-61

Plätze 70-61 11. August: Plätze 60-51

Plätze 60-51 12. August: Plätze 50-41

Plätze 50-41 13. August: Plätze 40-31

Plätze 40-31 14. August: Plätze 30-21

Plätze 30-21 15. August: Plätze 20-11

Plätze 20-11 16. August: Plätze 10 und 9

Plätze 10 und 9 17. August: Plätze 8 und 7

Plätze 8 und 7 18. August: Plätze 6 und 5

Plätze 6 und 5 19. August: Plätze 4 und 3

Plätze 4 und 3 20. August: Plätze 2 und 1 💥

Ist mein Lieblings-Shooter drin?

Nun, wir können natürlich weder etwas versprechen, noch wollen wir das Ranking spoilern. Aber wie bei unseren 300 besten PC-Spielen aller Zeiten rechnen wir ganz fest damit, dass es ausschließlich Zustimmung zu unserer objektiv absolut korrekten Liste gibt.

Niemand wird eine andere Ansicht haben und sie lautstark in den Kommentaren, auf Social Media oder in Form von Artikeln kundtun. Und alle werden sagen: Ja, ganz genau so sehe ich das auch. Euer persönlicher Lieblings-Shooter ist also genau da, wo er sein muss.

Alles andere wäre schließlich völlig absurd. Naja, oder vielleicht eben auch nicht. Wenn wir so drüber nachdenken, eher nicht.