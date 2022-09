Die 5 wichtigsten Trailer der Woche

Welche Trailer haben euch vergangene Woche am neugierigsten gemacht und was hat euch daran gefallen? Diese Frage wollen wir in unserem Artikel beantworten. Hier sind die Trailer, die auf GameStar.de am meisten geguckt wurden!

Platz 5: Microsoft Flight Simulator

Genre: Simulation | Entwickler: Asobo Studio | Release: 18. August 2020

Wer kann zu kostenlosen Inhalten für sein Lieblingsspiel schon nein sagen? Das haben sich sicher auch viele von euch gedacht: Der Microsoft Flight Simulator veröffentlicht im November ein großes kostenloses Update mit neuen Inhalten. Unter anderem dürft ihr dann zum ersten Mal in Hubschraubern die Welt von oben erkunden. Aber auch für diejenigen von euch, die lieber am Boden bleiben, ist der beeindruckende Trailer sicher einen Blick wert.

Platz 4: Crossfire Legion

Genre: Echtzeit-Strategie | Entwickler: Blackbird Interactive | Release: 24. Mai 2022 (Early Access)

StarCraft und Command & Conquer sind bei den vielen Spieler-Veteranen unter euch hoch im Kurs, weshalb euch wahrscheinlich auch der Trailer von Crossfire Legion neugierig gemacht hat. Das bietet rasante Echtzeit-Schlachten in einem düsteren Zukunftsszenario. Viele von euch sind aber wohl auch wegen der nur ausgeglichenen Steam-Rezensionen oder unseres ernüchternden Tests eher skeptisch und wollen auf den vollen Release warten.

Platz 3: Cyberpunk Edgerunners

Genre: Cyberpunk-Anime | Release: 13. September 2022 auf Netflix

Eines der meistgeschauten Videos ist gar kein Spiele-Trailer sondern das neueste Video zum Cyberpunk-Anime Edgerunners, der unter der Mitwirkung von CD Projekt Red und Studio Trigger für Netflix entsteht. Wie die ziemlich blutige Action in der Serie aussieht, wollten offenbar viele von euch wissen. Während sich einige Kommentatoren bereits auf die Serie freuen, sind andere enttäuscht darüber, dass es ein Anime wird.

Platz 2: Floodland

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Vile Monarch | Release: 15.11.2022

Auf den vorderen Plätzen hallt noch deutlich die gamescom 2022 nach. Hier wurde auch das Aufbauspiel Floodland vorgestellt, das bei vielen auf Interesse gestoßen ist. Entsprechend seinem Szenario zeigt der Trailer zum Aufbauspiel in einer vom Klimawandel zerstörten Welt zu Beginn recht dramatische Bilder. Im zweiten Teil sieht man aber die hübsche Grafik, die neben dem außergewöhnlichen Setting wohl einige von euch angesprochen hat. Heiko hat das Spiel übrigens bereits ausprobiert:

Platz 1: Bulwark

Genre: Aufbau-Strategie | Entwickler: Tomas Sala | Release: 2023

Auch der beliebteste Trailer der vergangenen Woche stammt von der gamescom und zeigt das neue Aufbauspiel Bulwark. Das war zwar schon zuvor bekannt, aber das neue Video zeigte nochmal deutlicher, welch beeindruckende Städte man hier errichten kann. Das ungewöhnliche Bausystem machte euch offenbar recht neugierig. Mehr zu Bulwark erfahrt ihr auch in diesem Artikel:

Habt auch ihr die meisten dieser Trailer der vergangenen Woche angeschaut? Gibt es ein Video, das ihr noch nicht kanntet, oder das euch besonders gut gefallen hat? Oder waren eure Highlights etwa gar nicht dabei? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!