Ihr hattet uns fast: Die besten Gaming-Aprilscherze 2023

Verstehen Sie Spaß? Am 1. April muss man das wohl.

Der Frühling ist in vollem Gange (zumindest solange man nicht aus dem Fenster schaut) und wie jedes Jahr aufs Neue meldete sich vergangenes Wochenende der 1. April. Dieser Tag sorgt stets für die kuriosesten Meldungen im Internet. Doch bei der schier unüberschaubaren Menge an Comedy-Gold geht einem schnell die eine oder andere Perle verloren. Doch wir schaffen Abhilfe: In diesem Artikel geben wir euch einen Überblick über die besten Gaming-Aprilscherze des gesamten Internets 2023.

Mit Ausnahme unseres eigenen Aprilscherzes. Dieser war natürlich objektiv der beste. Den findet ihr hier:

Mehr zum Thema Elon Musk kauft Steam - und die Konsequenzen treffen uns jetzt schon von Dimitry Halley

Die besten Gaming-Aprilscherze 2023

Einige der größten Mario-Spiele erhalten neue Stimmen

IGN hat auf Twitter eine gefakte Nintendo-Direct veröffentlicht, die ankündigt, dass im Rahmen der Veröffentlichung des Super Mario Filmes bei Nintendo Switch Online einige Spiele nachträglich die Stimmen der Synchronsprecher erhalten sollen. Die Demonstration ist äußerst witzig und verstörend zugleich. Wer bei der Lache von Seth Rogen als Donkey Kong nicht mindestens schmunzeln muss, hat vermutlich ein äußerst altes Herz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Pimp Your MF Browser. B***h!

Der selbsternannte Gaming-Browser Opera GX hat einen der besten Werbespots aller Zeiten veröffentlicht und Stargast ist niemand geringerer als der US-Rapper XZIBIT. Dieser bewirbt die umfangreichen Customization-Möglichkeiten des Browsers. Wir können euch das Video wärmstens empfehlen, sofern es für euch in Ordnung ist, die eine oder andere Beleidigung zu kassieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Disgaea bekommt einen Dating Simulator

Nachdem auch Overwatch 2 und sogar Dead by Daylight einen Dating Simulator erhalten haben, erscheint es äußerst realistisch, dass Disgea auf diesen Zug aufspringt. Und dann wurde er tatsächlich angekündigt: Eine Dating sim im Disgea-Universum. Leider nur als Scherz. Nach aktuellem Stand wäre es sogar noch möglich, den angegebenen Release-Termin einzuhalten. Dieser ist nämlich der 30. Januar 20000000200. Esst immer euer Gemüse auf und mit etwas Glück bekommt ihr die Veröffentlichung noch mit. Wir werden natürlich einen Test veröffentlichen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Genshin Impact bekommt spielbare Katzen

Diese Ankündigung wird einige Katzenliebhaber zum Weinen gebracht haben. Zunächst aus Freude und dann aus Enttäuschung. Der chinesische Entwickler miHo Yo hat einige Promo-Bilder veröffentlicht, die zeigen, dass man bei dem Breath-Of-The-Wild-Klon Genshin Impact in Zukunft in die Rolle von Katzen schlüpfen können soll. Insgesamt wurden vier Stück vorgestellt. Kann man noch von einem Scherz sprechen, wenn einem dabei das Herz gebrochen wurde?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Among Us bekommt weiteren Horse-Mode

Bereits vergangenes Jahr konnte Among Us durch den Horse Mode für Aufsehen sorgen. Was das ist? Naja, ganz normales Among Us, nur sind alle Spieler jetzt Pferde. Dieses Jahr gab es zusätzlich den Horse Wrangling Mode . Dabei handelt es sich um ganz gewöhnliches Hide n’Seek, nur dass ein Spieler ein Rancher ist und alle anderen Pferde. Zudem werden die Reittiere nicht getötet, sondern lediglich angebunden. Spielen konnte man das ganze vom 31. März bis zum 2. April 2023.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der Razer-Rasierer

Wer kennt es nicht: Man ist gemütlich am zocken und plötzlich kann man nichts mehr sehen, weil die Augenbrauen zu lang geworden sind. Razer hat dafür nun endlich die Lösung parat: Eine Gaming-Maus mit integriertem Rasierer. Das Wortspiel, einen Razer-razor beziehungsweise einen Razer Razer, wie er nun getauft wurde, als Aprilscherz anzukündigen, musste irgendwann geschehen. Nun ist es passiert und es ist so amüsant wie erhofft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Teddy-Mord in Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege hat trotz seines Namens bekanntlich wenig mit Regenbogen zu tun, doch das ändert sich nun. Ubisoft hat den Bears Go Boom Spielmodus angekündigt. Euer Ziel ist es, einen bunten Plüsch-Bären des gegnerischen Teams auszulöschen und gleichzeitig euren zu beschützen. Zudem gibt es eine große Menge neuer und bunter kosmetischer Gegenstände. Spielen könnt ihr den Modus noch bis zum 19. April 2023.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ihr vs. eure Katze in Street Fighter 6

Capcom hat den Dynamic Mode für Street Fighter 6 angekündigt. Dieser erlaubt stylische Kombos mit nur einem einzigen Knopfdruck. Mit Hilfe einer besonderen Apparatur, die durch das Ziehen einer Schnur betätigt wird, ist es möglich, ein 1v1 gegen eure Katze zu spielen. Ihr werdet möglicherweise große Schwierigkeiten gegen eure Vierbeiner haben, denn diese sind absolute Profis in Mortal Kombat gegen Mäuse.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Hüte sammeln in League of Legends

Vom 31. März bis zum 02. April 2023 konnte man in allen Blind-Pick-Matches bei League of Legends Hüte finden, die von Gegner fallen gelassen wurden. Das gute dabei war, dass man sich nicht für einen Hut entscheiden musste. Wenn man eine weitere Kopfbedeckung fand, hat man diese einfach auf dem Kopf gestapelt. Zumindest bis man sie wieder verloren hat. Skill is the Limit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sonic ist tot.

Der schnellste Igel der Welt konnte vor allem davonlaufen, nur nicht vor dem Tod. Zumindest in Segas neuen gratis-Spiel The Murder of Sonic the Hedgehog. Dieser Asprilscherz ist so unglaublich, dass wir ihm einen eigenen Artikel gewidmet haben:

Der Eggcoin crasht

Nicht nur Sonic ist gestorben, auch Dr. Eggmans Kryptowährung, der Eggcoin, ist gecrashed. Außerdem hat sich herausgestellt, dass der vermeintlich liebe Big The Cat ein Mafia-Boss ist (und plötzlich sehr viel Skill in Street Fighter 6 beweist). Viele verrückte Meldungen hat der offizielle japanische Sonic-Account auf Twitter veröffentlicht. Selbst für den ersten April.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Larian Studios hat für den 31. August 2023 einen neuen Charakter für Baldur’s Gate 3 angekündigt, mit dem ihr im wahrsten Sinne des Wortes das gesamte Spiel cheesen könnt. Es handelt sich um ein Käse-Rad, das durch das herausgeschnittene Stück aussieht wie Pacman. Uns läuft das Wasser im Mund zusammen und den Gegnern fliegen die Zähne raus. Besser geht’s nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nicht nur das Käse-Rad erinnert an Pacman. In Schweden gibt es eine Metro-Station die ebenfalls eine Hommage an den Gaming-Superstar bereit hält:

Mehr zum Thema In Schweden findet ihr Gaming-Anspielungen an sehr ungewöhnlichen Orten von Tristan Gudenrath

Welchen Aprilscherz fandet ihr am besten? Haben wir lustige Aktionen vergessen? Habt ihr vielleicht selbst einen Aprilscherz gestartet oder seid ihr eher keine Freunde dieses Events? Bei welchen Scherzen würdet ihr euch wünschen, dass sie Wirklichkeit werden? Würdet ihr auch gerne Street Fighter 6 mit eurer Katze spielen? Lasst es und wissen und schreibt's in die Kommentare!