In Schweden findet ihr Gaming-Anspielungen an sehr ungewöhnlichen Orten

Die Geister treiben nun also auch in der Stockholmer Metro ihr Unwesen.

Der Reddit-Nutzer Brushimitsu hat auf einer Reise in Schweden eine interessante Entdeckung gemacht. Ihm fiel auf, dass ein Gitter, irgendwo innerhalb der Stockholmer Metro, mit sehr ungewöhnlichen Löchern versehen ist: Sie sehen aus wie die Charaktere aus dem Arcade-Klassiker Pac-Man von 1980. Sozusagen ein Easter-Egg im echten Leben.

Wie sieht die Pac-Man-Anspielung aus?

Insgesamt sind vier Löcher des Gitters mit besonderen Formen versehen worden. Eines hat die Form von Pac-Man und die anderen drei stellen seine Widersacher die Geister dar. Die Form von Pac-Man zeigt eindeutig, dass das Gitter zusammen mit der Anspielung im Werk hergestellt woden sein muss, da diese Form nicht nachträglich in einem der normalen Löcher angefertigt werden kann.

Bei den Geistern wäre das eventuell noch möglich, jedoch sehr mühsam. Wer auch immer das zu verantworten hat: Ihr gehört unsere Sympathie!

Eine endlose Tragödie: Da Pac-Man sich auf dem Gitter entgegen der Geister bewegt, muss man davon ausgehen, dass er kein Power Pellet eingesammelt hat. Somit würde er im Zweikampf den Geistern unterliegen. Wenn sich dies nicht ändert, was leider nicht abzusehen ist, wird der Gitter-Pac-Man wohl auf ewig vor den Geistern fliehen und ein rastloses Leben führen. Und nicht mal Obst zum Einsammeln hat der Arme...

Was haltet ihr von solchen Anspielungen in der echten Welt besonders, wenn sie nicht von Privatpersonen, sondern von Unternehmen angefertigt werden? Seid ihr vielleicht sogar schonmal selbst einem solchen Easter-Egg über den Weg gelaufen? Habt ihr selbst gute Ideen für Anspielungen? Schreibt's in die Kommentare!