Die MAX Originals auf der gamescom: Cakexplosion, Magic Nights & Pen & Paper im Piraten-Setting

Wer schon mal einen Blick in unseren Zeitplan für die gamescom 2019 geworfen hat, hat vielleicht schon bemerkt, dass neben Spielevorstellungen und Entwicklerinterviews auch unsere wöchentlich laufenden Shows wie Cakexplosion und Magic Nights auf dem Programm stehen. Das bedeutet für euch, dass ihr nicht darauf verzichten müsst, unsere bekannten MAX-Gesichter zu sehen, und für uns, dass wir noch näher an euch dran sein können - wenn ihr nach Köln auf die Messe kommt. Darüber hinaus haben wir mit Ben von Ben&Paper ein Pen & Paper-Abenteuer auf die Beine gestellt.

Darin geht's, passend zu unserem Sponsor Old Spice, um eine Piratenverschwörung, die unsere Crew auflösen muss: Natascha und Marco, sowie Sturmwaffel und Anni the Duck müssen im Namen der Piratenkönige der Karibik das Gleichgewicht zwischen den Captains wahren und ein Verbrechen an Bord ihres Schiffes lösen. Ihr seht, unsere Piratenschaluppe ist top besetzt!

Pen & Paper by Old Spice auf der gamescom: Freitag, 23. August, 18 bis 20 Uhr

Sturmwaffel und Anni sind auch einen Tag vorher im Stream zu sehen, wenn sie unter den wachsamen Augen von Tony im Cakexplosion-Special gegeneinander antreten, um den männlichsten Kuchen der Messe zu kreieren! Wer am Ende gewinnt, entscheidet unsere Jury, ihr könnt als Zuschauer aber auch per Abstimmung euren »Sieger der Herzen« küren.

Cakexplosion by Old Spice auf der gamescom: Donnerstag, 22. August, 18 bis 20 Uhr

Zum Abschluss gibt's am letzten Messetag außerdem eine gamescom-Folge von Magic Nights mit Maurice, Marco, Jochen & Leya von Mein-MMO. Gespielt werden die neuen Commander-Decks, die passenderweise am Tag zuvor ganz frisch erscheinen - wir sind also nicht eingespielt, entdecken aber mit euch zusammen live, ob unsere Wunschdecks überhaupt so funktionieren wie wir möchten.

Magic Nights auf der gamescom: Samstag, 24. August, 17 bis 20 Uhr

Zusätzlich zu unseren Originals könnt ihr auf der gamescom natürlich noch jede Menge anderen coolen Kram anschauen, unter anderem Turniere, die wir gemeinsam mit unseren Partnern AMD, Recaro, ALDI life Games sowie Duplo ausrichten. Wer Bock auf Mario Kart & Mario Party, Rocket League, FIFA oder Forza Horizon 4 hat, wird sich in der Messewoche bei uns wohlfühlen!