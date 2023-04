Die NPCs von Cyberpunk 2077 sehen mit diesen 4K-Texturen noch lebensechter aus

Mithilfe neuer Texturen für NPCs könnt ihr euer Spielerlebnis optimieren.

Wenn Cyberpunk 2077 in einem Bereich hervorsticht, dann bei seinen grandiosen Dialogen. Im Gespräch mit NPCs blüht das Rollenspiel so richtig auf und zieht uns dank der famosen Texte, spannenden Geschichten und lebensechten Charaktere ins Geschehen.

Wenn ihr diese Dialoge noch weiter aufwerten wollt, dann könnt ihr das neuerdings problemlos machen. Zumindest, sofern ihr einen 4K-Monitor verwendet und ein Rechner darunter steht, der diese Grafikpower in den Griff bekommt.

Der Modder Xilamonstrr arbeitet derweil an einer Vielzahl an Textur-Paketen, mit denen in erster Linie alle möglichen Charakter grafisch aufgehübscht werden. Von kleineren NPCs mit Namen, über am Rande wichtige Figuren wie dem Maelstrom-Gangmitglied Dum Dum bis hin zu echten Gefährten wie Johnny Silverhand höchstselbst.

Leider gibt es noch keine Sammlung dieser Mods, weshalb ihr euch jede 4K-Textur für jeden NPCs einzeln runterladen müsst. Hier sind ein paar Beispiele der verschärften NPCs:

Schärfere Texturen durch KI-Software

Laut des Modders wurde für die Überarbeitung der Texturen auf die KI-basierten Upscaler chaiNNer und ESRGAN models zurückgegriffen. Damit war es ihm möglich, die Texturen aus dem Grundspiel nochmal eine ganze Ecke schärfer aufzulösen.

Laut Xilamonstrr nutzt Cyberpunk 2077 üblicherweise Post-Processing oder natives Upscaling, was zwar die Datenmengen klein hält, aber nicht keine so guten Ergebnisse erzielt wie mithilfe von gut trainierter KI-Technik. Gleichzeitig soll durch die Mods die Menge an VRAM nicht maßgeblich in die Höhe schießen, da Cyberpunk 2077 seine Texturen auf hohen Einstellungen ohnehin bereits vergrößert. Sollten die Texturen trotzdem zu viel für euren Rechner sein, bietet der Modder auch noch eine 2K-Version an.

Die Texturen sollten eine perfekte Gelegenheit sein, wenn ihr sowieso gerade dabei seid, Cyberpunk 2077 mithilfe der HD Reworked Mod von dem bekannten Modder Halk Hogan zu verschönern. Halk Hogan fokussierte sich dabei allerdings in erster Linie auf die Umgebungs-Texturen.

Was haltet ihr von solchen Mods, mit denen sich die Grafik von Spielen verbessern lassen? Nutzt ihr sie oft und gerne oder seid ihr eher vorsichtig? Womöglich aus Sorge darum, dass die Hardware eures Rechners damit nicht zurechtkommt? Vielleicht kennt ihr aber auch ein paar Grafik-Mods, die sich noch mehr lohnen? Schreibt uns in den Kommentaren!