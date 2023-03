Cyberpunk 2077 HD Reworked ist da: Das inoffizielle Grafik-Upgrade gibt's jetzt zum Download

Cyberpunk 2077 sieht schon gut aus, könnte aber noch besser aussehen. Das beweist eine neue HD-Mod.

Ihr wollt noch mehr aus der Grafik von Cyberpunk 2077 rausholen? Dann solltet ihr einen Blick auf das neue Projekt eines Modders werfen, der schon mehr aus The Witcher 3 rausholen konnte. Mit Cyberpunk 2077 HD Reworked ist jetzt eine Mod zum kostenlosen Download verfügbar, die Night City und dessen Bewohner in neuem Glanz erstrahlen lässt.

Glänzend wie Chrom

Um was für eine Mod geht es? Der Modder Halk Hogan hat im Zuge seines Projekts so gut wie alle Spieltexturen überarbeitet. Vom Asphalt über die Bäume bis zu umherstehenden und -liegenden Objekten verpasst die Mod der Spielwelt von Cyberpunk 2077 einen schärferen Look. Das kostet euch letztendlich nur ein wenig Performance.

Die Mod kommt dabei übrigens mit zwei verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten: Mit der Ultra Quality-Version bekommt ihr alle Texturen in der bestmöglichen Qualität, wenn ihr Cyberpunk 2077 in 1440p und 4K-Auflösung spielen wollt. Die Balanced-Version sieht nicht ganz so knackig aus, strapaziert aber derweil euren VRAM nicht zu sehr.

Und wie sieht das letztendlich aus? Wollt ihr euch selbst ein Bild von der Grafikmod für Cyberpunk 2077 HD Reworked machen, werft einfach einen Blick in den folgenden Trailer von Halk Hogan. Der zeigt, was für einen Unterschied das Projekt letztendlich machen kann:

Wo kann ich das herunterladen? Cyberpunk 2077 HD Reworked steht seit dem 12. März 2023 bei Nexusmods zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Halk Hogan ist übrigens kein Unbekannter, wenn es um inoffizielle Grafik-Upgrades für Rollenspiele von CD Projekt geht. Der Modder versorgte The Witcher 3 ebenfalls schon mit HD-Texturen, die dann sogar in das NextGen-Update implementiert wurden.

Was sonst bei Cyberpunk 2077 passiert

Irgendwann 2023 soll mit Phantom Liberty der erste und einzige Story-DLC für Cyberpunk 2077 erscheinen. Neben Keanu Reeves tritt dabei übrigens auch Idris Elba auf! Und obwohl der Release von Phantom Liberty noch auf sich warten lässt, schlägt die Erweiterung schon jetzt in einem Punkt die Addons zu The Witcher 3: Wild Hunt.

Nach Phantom Liberty soll übrigens dann auch eine Game of the Year-Edition für Cyberpunk 2077 erscheinen. Und dann steht mit Projekt Orion auch noch Fortsetzung zum Rollenspiel an - nur nicht allzu bald. An welchen neuen Witcher- und Cyberpunk-Projekten CD Projekt Red aktuell arbeitet, erfahrt ihr hier:

Mit sechs neuen Witcher-Spielen, einer Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 und einer komplett neuen Marke wird es Fans des Entwicklerstudios in den kommenden Jahren nicht so schnell an Nachschub mangeln.

Habt ihr das Cyberpunk 2077 HD Reworked-Projekt bereits ausprobiert? Wenn ja, was für Erfahrungen habt ihr bisher mit der Mod gemacht? Was würdet ihr euch für die Zukunft von Cyberpunk 2077, dem Story-DLC Phantom Liberty und eine vollwertige Fortsetzung wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!