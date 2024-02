Ringe der Macht: Staffel 2 soll laut der Regisseurin »dunkler, mutiger, schmutziger« werden

In Staffel 2 von Die Ringe der Macht sind auch die Orks wieder mit von der Partie. Bildquelle: Amazon

Was sagt es über eine Serie aus, wenn Staffel 1 auf Bewertungsportalen wie Rotten Tomatoes zwar mehr als respektable 83 Prozent der Kritikern überzeugt, aber nur maue 38 Prozent der Zuschauer?

Ganz klar: Dass die Serie offenbar polarisiert. Und das tat Amazons Herr-der-Ringe-Serie Die Ringe der Macht bereits in den ersten acht Folgen zur Genüge. Jetzt gibt es neue Aussagen der Regisseurin und die deuten darauf hin, dass Tolkien-Fans in Staffel 2 erneut mit Überraschungen rechnen müssen.

Dunkler, mutiger, schmutziger

Im Interview mit dem schwedischen Filmportal MovieZine gibt die Regisseurin von Staffel 2, Charlotte Brändström, einen kleinen Ausblick auf die kommenden Folgen:

Was ich weiß und was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es düsterer, mutiger und charakterorientierter sein wird. Ich glaube immer noch, dass wir einige sehr interessante Episoden vor uns haben. Ich habe sie mir alle über Weihnachten angesehen, nur die Zusammenschnitte. Ich denke, es wird eine sehr gute Staffel werden. Wir haben versucht, es etwas düsterer zu machen, ein bisschen schmutziger, denke ich. Und zwar nicht im Bild, sondern um es so authentisch wie möglich zu machen. Wir haben auch einige sehr überraschende Wendungen drin.

Interessante Randnotiz: Offenbar wurden alle Folgen von Staffel 2 schon im Jahr 2023 abgedreht. Da die Post Production bei solch aufwendigen Serien aber durchaus auch mal ein ganzes Jahr verschlingen kann, dürfte ein Start noch 2024 in den Sternen stehen.

Bereits Staffel 1 wurde kontrovers unter Fans diskutiert

Spätestens bei den sehr überraschenden Wendungen dürften sich bei Tolkien-Kennern die spitzen Elbenohren aufstellen. Staffel 1 von Die Ringe der Macht hat die etablierte Lore von J. R. R. Tolkien an vielen Stellen abgeändert - oftmals mit negativem Echo aus der Fan-Gemeinde.

Einige Beispiele gefällig? Zum Beispiel, dass Gandalf als Feuerball vom Himmel auf Mittelerde kracht und daraufhin wie ein Umnachteter barfuß durch die Wildnis stapft. Oder der große Twist am Ende, welcher der Charaktere sich als der getarnte Sauron entpuppt und wie die Ringe der Macht geschmiedet werden.

Fans könnten die Auflistung bestimmt noch länger machen. Fakt ist: Sollten sich hinter den angekündigten Wendungen in Staffel 2 erneut solche erzählerischen Brüche mit der Vorlage verbergen, könnte auch unsere Kritik am Ende nicht so wohlwollend ausfallen wie noch bei Staffel 1.

Zur Wahrheit gehört aber auch natürlich: Staffel 1 von Die Ringe der Macht hat auch ihre Befürworter, vor allem unter denjenigen, die sich nicht auf Gedeih und Verderb an der tolkienschen Vorlage festkrallen. Zu welcher der beiden Parteien gehört ihr: Kritiker oder Fans? Und was erhofft ihr euch von Staffel 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!