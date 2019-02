Der Erfolg der langjährigen Trickserie Die Simpsons von Matt Groening geht unaufhörlich weiter: Gerade erst feierte die Serie ihr 30. Jubiläum mit der in den USA gezeigten neuen Staffeln, schon kündigen sich weitere Folgen an. Der US-Sender Fox bestätigt die Verlängerung der Serie um gleich zwei weitere Staffeln.

We've got some eeeeeexcellllent news... #TheSimpsons has been renewed for Seasons 31 and 32! ? pic.twitter.com/UfijjrLZXa — The Simpsons (@TheSimpsons) February 6, 2019

Die Verlängerung des Serienhits Die Simpsons um einer 31. und 32. Staffel ist die Antwort auf die vielen Gerüchte über die Zukunft der Animationsserie nach der anstehenden Übernahme von Disney. Da der Mäusekonzern das Film- und Serien-Studio Fox für satte 71 Milliarden Dollar aufkauft, sahen viele schon das Ende der Simpsons gekommen. Wenigstens das derzeitige dafür verantwortliche Studio zeigt Vertrauen in die Trickserie und deren Macher.

30 Jahre Simpsons: Serienhit setzt neuen Rekord auf

Schon jetzt setzt die Animationsserie Die Simpsons mit 30 Staffel einen neuen Rekord als langlebigste Serie auf. Mit zwei weiteren Staffeln dürfte sie auf insgesamt 713 Episoden kommen. In den USA schauen derzeit über 7 Millionen Zuschauer die aktuellen Folgen an, hinzu kommt der internationale Erfolg der Serie - auch in Deutschland. Hinzu kommen die Pläne für einen zweiten Kinofilm, doch der wird wohl noch auf sich warten lassen.

Zuletzt sorgte das Studio für kontroverse Diskussionen über den beliebten Charakter Apu, der als Kwik-E-Mart Verkäufer einer der Figuren der ersten Stunde ist und nun kurzerhand aus dem Serienhit entfernt wurde. Apu und sein Supermarkt Kwik-E-Mart gehört von Beginn an im Jahr 1989 als fester Bestandteil zum Serienhit. Inzwischen gibt es in den USA sogar einen echten Kwik-E-Mart als Fan-Shop der Simpsons, in dem sogar echtes echtes Duff-Bier verkauft wird.