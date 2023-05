Die Sims 4: Einer der nützlichsten Exploits gehört bald für immer der Vergangenheit an

Sims zu Freunden zu machen, wird in Zukunft schwerer werden - der Fotoexploit wird gefixt.

Kennt ihr das? Ihr lernt wen kennen, unterhaltet euch kurz über Belangloses und dann gibt es die Gelegenheit: Ihr zückt euer Handy und knipst spontan ein Selfie von euch und dem eben noch Fremden, und tata! Ihr seid beste Freunde. Nicht? Also in Die Sims 4 ist das noch so möglich, bald aber nicht mehr.

Schluss mit Verzauber-Fotos

Das in naher Zukunft erscheinende nächste Update für die Sims 4 wird der magischen Freundschaftskraft des Fotoapparats ein Ende bereiten. Dies wird sicher nicht alle Fans des Maxis-Titels erfreuen, denn der Bug war aus Sicht von vielen ein sehr willkommener, erleichtert er doch gravierend die Steigerung des Freundschaftswertes.

Nun bringen Freunde in Die Sims 4 längst nicht mehr die spielerischen Vorteile, wie in früheren Teilen. Wir meinen, erinnert ihr euch noch daran, als es eine bestimmte Anzahl brauchte, um in den Karrieren aufzusteigen? Aber auch ohne diese systematische Verzahnung, wird dieser Glitch vermisst werden, wie sich zum Beispiel bei einem Twitterkommentar von Mo_Naturally_Beauty zeigt:

Wenn das ein Fehler ist, dann ist es einer, der im Spiel bleiben sollte. Fixt lieber wirkliche Bugs, wie dass Waschmaschinen regelmäßig ihren Dienst nach neuen Packs verweigern.

Gute Nachricht für alle davon Betroffenen: Waschmaschinen und Trockner werden ab dem nächsten Update immer machen, was sie tun sollen - waschen und trocknen.

Die vollständige Liste aller von Maxis für das nächste Update angestrebten Änderungen findet ihr auf der regelmäßig herausgegebenen Laundry-List. Für Mai beinhaltet diese abseits des obigen Exploit-Fixes sowie den auf Linie gebrachten Haushaltsgeräten noch weitere Änderungen, zum Beispiel:

Teenager werden nicht mehr nach dem Zufallsprinzip der Schule verwiesen.

Fixes für den Baumodus

Die Verbindungen im Familienbaum werden wieder korrekt angezeigt, der Infant-Patch im März scheint ihr unbeabsichtigt sein Unwesen getrieben zu haben.

Und? Wie viele Sims-Freunde hat euch dieser Exploit über die Jahre beschert? Oder habt ihr davon niemals Gebrauch gemacht? Kennt ihr noch weitere lustig, nützliche Tricks, wie sich der Alltag in Die Sims 4 vereinfachen könnt? Steckt im kommenden Patch ein weiteres Detail, das für euch hervorsticht? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gern in die Kommentare!