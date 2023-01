Die Sims 4: Falls es euch immer zu wenig Unterhosen gab - ab heute könnt ihr aufatmen

Unterwäsche kann man nie genug haben. Was als Lebensweisheit in der Wirklichkeit gilt, könnte auch für Spielerinnen und Spieler von Die Sims 4 wichtig sein. Falls ihr zum Kreis derer zählt, die ihre Sims möglichst nahe an der Wirklichkeit spielen und dafür extra Geld ausgeben möchten, bietet EA dafür nun die passenden Accessoires.

So werden am 19. Januar zwei kleine DLCs veröffentlicht, die Simtimates Collection (Unterwäsche) und Bathroom Clutter Kit (Badezimmerkrimskrams) heißen. Der Preis wird wahrscheinlich bei rund 5 Euro pro Set liegen.

Die Sims 4 finanziert sich über unzählige erschienene große und kleine Erweiterungen.

Was steckt in den neuen Sets?

Mit der Simtimates Collection könnt ihr euren Charakteren diverse Buchsen, Höschen und BHs anziehen. Einige Teile richten sich offensichtlich an Spielerinnen und Spieler, die ihre Sims gerne mal im etwas intimeren Ambiente sehen möchten. Die virtuelle Unterwäsche entstand in Zusammenarbeit mit der Kleidermarke MeUndies.

Wer schon im echten Leben selten Zeit findet, das Bad mal richtig aufzuräumen, will diesem Umstand vielleicht auch im virtuellen Bad in Sims 4 Rechnung tragen. Mit halbleeren Zahnpastatuben, verstreuten Handtüchern, einer elektrischen Zahnbürste für Kinder und Co. könnt ihr euer Sims-Bad an den gewünschten Grad der Unordnung anpassen.

Falls ihr kein Geld ausgeben möchtet, bietet auch die Mod-Szene bereits ähnliche Funktionen an. Zum Beispiel könnt ihr mit der Mod Clutter Anywhere euren Krams überall verstreuen, ohne einen müden Cent in die Hand zu nehmen.

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch unser Video oben. Dort erfahrt ihr nicht nur, welche Erweiterungen von Die Sims 4 sich wirklich lohnen, sondern bekommt auch eine Übersicht zu praktischen Mods.

Wie haltet ihr's in The Sims 4? Zockt ihr als waschechte Rollenspieler oder spielen andere Aspekte eine wichtigere Rolle für euch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!