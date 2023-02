Nein, Die Sims 5 wird kein MMO - trotz neuem Multiplayer

Die Sims 5 wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen und konkrete Details sind rar gesät. Fest steht zumindest schon einmal: Es wird einen großen Fokus auf den Multiplayer-Modus setzen - sowas gab es schon seit Die Sims Online 2002 nicht mehr. Wird Die Sims 5 also ein MMO? Dazu äußern sich jetzt die Entwickler.

Reallife-Sim Géraldine hat übrigens ziemlich große Hoffnungen und Erwartungen an Die Sims 5. Warum die kommende Lebenssimulation des Entwicklerstudios Maxis das Genre für immer verändern wird, erklärt sie in ihrer ausführlichen Plus-Kolumne. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

22 12 Die Sims 5 Die Lebenssimulation wird sich für immer verändern - und muss es auch

Die Sims 5: Multiplayer, aber kein MMO

Das wissen wir aktuell zu Die Sims 5: Schon Ende 2022 wurde Die Sims 5 angekündigt, trotzdem solltet ihr nicht allzu bald einen Release erwarten. Die Lebenssimulation mit dem Arbeitstitel Project Rene liegt noch in weiter Ferne. Entsprechend wenig Infos gibt es, wir wissen lediglich, dass es einen neuen Baumodus gibt, der Fokus auf Multiplayer liegt und Die Sims 5 auch auf dem Smartphone spielbar sein wird.

Das sagt Maxis jetzt zum Multiplayer: Bezüglich des Mehrspieler-Fokus waren die Sorgen der Community groß, dass sich Die Sims 5 zu sehr von seinen Wurzeln entfernt, zu sehr wie The Sims Online wird und klassische Online-Probleme mit sich bringt. In einem neuen Video äußern sich nun die Entwickler zu diesen Bedenken.

Dabei erklärt Game Director Grant Rodiek, dass Die Sims 5 auf keinen Fall ein MMO wird. Konkret sagt Rodiek dazu:

Was [Spieler und Fans] beachten müssen, ist, dass Project Rene kein MMO ist. [Das Spiel] wird keine öffentlich zugängliche, geteilte Spielwelt bieten, wo sich alles, was du tust, sich auf andere Spieler auswirkt. Game Director Grant Rodiek im Behind the Sims-Video

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was genau bedeutet das für Die Sims 5? Rodiek zufolge sollen Spieler selbst entscheiden können, ob und wie viel sie Die Sims 5 alleine oder mit anderen Leuten zusammen spielen. Das altbekannte Spielgefühl und die klassische Sims-Faszination will Maxis auch bei Teil 5 unbedingt bewahren, das aber eben um Multiplayer-Elemente erweitern.

Weiterhin gibt es kaum Details dazu, wie der Multiplayer von Die Sims 5 letztendlich funktionieren soll. Im Entwickler-Update steckt aber dann doch eine neue Info. So zeigen ein paar Sekunden des Videos, wie das gemeinsame Einrichten einer Wohnung mit anderen Spielern aussieht: Mehrere Spieler schieben mit sichtbaren Farbmarkierungen Möbel durch ein Haus, womit erkennbar ist, wer gerade an was arbeitet.

Was wir vom Sims 5-Multiplayer halten

Unser Podcast zu dem Thema: Auch wir haben uns bereits über den kommenden Sims 5-Multiplayer die Köpfe zerbrochen und unsere Ängste und Sorgen im GameStar-Podcast diskutiert: Natalie, Géraldine und Micha tauschen sich darüber aus, was Die Sims 5 liefern und eben nicht liefern muss, um zu überzeugen. Mehr erfahrt ihr darüber natürlich, wenn ihr eure Kopfhörer aufsetzt und auf Play drückt:

Link zum Podcast-Inhalt

Was muss Die Sims 5 eurer Meinung nach bieten und auf was muss das Spiel verzichten, um euch zu überzeugen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Multiplayer-Komponenten der anstehenden Lebenssimulation? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!