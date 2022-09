Heute in Sätze die ich nie zu schreiben gedacht hätte: Diese Woche schaut Blind Guardian auf meinem Twitch-Kanal vorbei! Zusammen mit Marcus, André und Frederick machen wir uns am Freitag ab 18 Uhr einen gemütlichen Diablo-Abend, ihr könnt der Band eure Fragen stellen - und natürlich signierte Prunkstücke abräumen!

Aber es ist nicht nur eine feine Zeit für Metal-Fans, sondern auch für Fans der gepflegten Aufbau-Strategie. Deswegen versuchen wir uns die Woche noch am neuen Szenario in Anno 1800: Reich der Lüfte und spielen das Indie-Kleinod The Wandering Village. Das steht also diese Woche auf dem Programm:

Dienstag 13 Uhr - Anno 1800: Reich der Lüfte

- Anno 1800: Reich der Lüfte Mittwoch 14 Uhr - Old World mit Shurjoka

- Old World mit Shurjoka Donnerstag 13 Uhr - Anno 1800: Reich der Lüfte

- Anno 1800: Reich der Lüfte Freitag 18 Uhr - Diablo 3 mit Blind Guardian

- Diablo 3 mit Blind Guardian Samstag 13 Uhr - The Wandering Village

Wie zum Geier kam das mit Blind Guardian zustande? Am besten erzählen sie's euch im Jubiläums-Gruß zu 25 Jahren GameStar!

Alles weitere könnt ihr sie ja dann selbst fragen - am Freitag um 18 Uhr! Und ich, äh, bin auch da. Wenn ihr Wünsche habt, was ihr gern mal auf dem Kanal sehen wollt - schreibt's mir gerne! Und sonst sehen wir uns auf Twitch, ich freu mich auf euch!