Während wir den baldigen Kinostart von Disneys Der König der Löwen entgegenfiebern, setzt das Studio seine Pläne für weitere Neuverfilmungen zahlreicher Zeichentrickfilmklassiker fort. Dazu zählt auch Arielle, die Meerjungfrau aus dem Jahr 1989. Inzwischen steht eine erste Besetzung fest.

Jedoch kam es bei einigen Fans bei der Bekanntgabe für die Rolle der Arielle zu einer Verwechslung des Schauspielernamens, was für einige Verwirrungen sorgte: Nicht etwa das ehemalige Bond-Girl Halle Berry wird die kleine Meerjungfrau darstellen, sondern der Jungstar Halle Bailey. Die 19-Jährige ist aus der TV-Serie Grown-ish bekannt und bildet außerdem als Sängerin mit ihrer Schwester das R&B-Duo Chloe x Halle.

Inzwischen hat Halle Berry - zuletzt in John Wick 3 zu sehen - auf die Verwechslung (per Twitter) recht gelassen reagiert und gratuliert ihrer jüngeren Namensvetterin für die Rolle der kleinen Meerjungfrau.

In case you needed a reminder... Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe