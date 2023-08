Disney zieht fast fertiger Fantasy-Serie den Stecker, um Geld zu sparen - doch es gibt noch Hoffnung

Ihr habt euch auf die Rückkehr von Die Geheimnisse der Spiderwicks als TV-Serie auf Disney Plus gefreut? Tja, dann haben wir jetzt schlechte Nachrichten für euch. Obwohl alle acht Folgen des Fantasy-Projekts bereits gedreht und fertiggestellt wurden, wirft Disney die Spiderwicks und sogar noch eine weitere Serie über Bord.

Zwei fertige Serien kommen doch nicht auf Disney Plus

Wie Deadline berichtet, ist dafür eine Sparmaßnahme des Mäusekonzerns verantwortlich, während so gut wie alle große Streamingdienste sich im Moment neu ausrichten. Disney Plus verabschiedet sich dabei von Filmen und Serien, die nicht zu den hauseigenen Marken zählen. Insgesamt 1,5 bis 1,8 Milliarden Dollar sollen damit eingespart werden.

Von derselben Sparmaßnahme ist sogar eine zweite bereits fertige Serie betroffen. Mit Nautilus geht jetzt eine Neuverfilmung des Literaturklassikers 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Vernes auf Tauchgang. Das Projekt um Captain Nemo (Shazad Latif aus Star Trek: Discovery) ist ein Prequel, das der altbekannten Geschichte einen neuen Twist verleihen soll.

Die Serien verschwinden nicht komplett

Wer die Spiderwicks oder Captain Nemo kennt und liebt, muss aber nicht jegliche Hoffnung fahren lassen. Die verantwortlichen Studios hinter beiden Serien suchen aktuell nach einer neuen Heimat für ihre Projekte. Wo die letztendlich landen, ist aber nicht bekannt.

Im Gegensatz zum finalisierten und 90 Millionen US-Dollar teuren Batgirl-Film von Warner Bros., der niemals das Licht der Welt erblicken soll, dürften wir Die Geheimnisse der Spiderwicks also tatsächlich früher oder später zu sehen bekommen. Unsere Kollegen von Filmstarts spekulieren beispielsweise über einen Release bei Netflix.

Die Streaming Purge greift um sich

Damit nimmt offenbar die berüchtigte und von vielen Film- und Serien-Fans sogenannte Streaming-Purge ungeahnte Ausmaße an. Schon im Mai flogen bei Disney Plus über 30 Titel aus dem Programm - teilweise waren davon sogar Originalproduktionen betroffen. Mehr dazu lest ihr bei unseren Kollegen von Moviepilot.

Was haltet ihr davon, dass immer mehr Filme und Serien von Streamingdiensten verschwinden oder teilweise gar nicht erst darauf erscheinen - obwohl sie bereits fertig sind? Greift ihr weiterhin auf Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus und Co. zurück oder bevorzugt ihr die gute, alte DVD/Blu-Ray? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.