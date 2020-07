Was gibt es ab August 2020 auf Disney+ zu sehen? Nach den Netflix- und Amazon-Prime-Highlights des kommenden Monats listen wir euch in unserer Übersicht ebenfalls die neuen Filme und TV-Serien des verhältnismäßig jungen Streamingdienstes auf.

Neue Film- und Serien-Highlights im August 2020

Fans des Marvel Cinematic Universe müssen stark sein: Ursprünglich für August 2020 eingeplant, wird die erste TV-Serie des MCU den kommenden Monat nicht auf Disney+ starten. The Falcon and the Winter Soldier mit Sebastian Stan und Anthony Mackie verzögert sich bis auf weiteres, nachdem die Corona-Pandemie für einen Stopp der Produktion Anfang des Jahres sorgte.

Dafür können sich Disney-Fans auf andere Highlights freuen, die im August 2020 auf dem Streamingdienst starten:

Eddie the Eagle: Die Sport-Biographie Eddie the Eagle - Alles ist möglich mit Taron Egerton (Kingsman) und Hugh Jackman (Logan) entstand aus einer deutsch/amerikanisch/britischen Zusammenarbeit. In der kritisch beliebten Komödie dreht sich die Handlung um den Skispringer Michael Edwards, der sich seinen Traum, bei den Olympischen Spielen mitzumachen, erfüllen will.

Mary Poppins' Rückkehr: Fans von Guardians of the Galaxy würden hier vielleicht auf ein Wiedersehen mit Michael Rooker als Yondu Udonta hoffen. Bei Mary Poppins' Rückkehr handelt es sich jedoch tatsächlich um eine Fortsetzung des Kinderfilm-Klassikers aus dem Jahr 1964, in der Emily Blunt in die Rolle des zauberhaften Kindermädchens schlüpft.

Alle neuen Filme auf Disney+ im August 2020

Ab 7. August

Ab 14. August

Artemis Fowl (Jugendfilm basierend auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe)

Magic Camp (Familienkomödie)

Ab 21. August

Mary Poppins' Rückkehr (Fortsetzung des Kultklassikers von 1964)

Top 10 Biggest Beasts Ever (National-Geographic-Doku)

Ab 28. August

Alle neuen TV-Serien auf Disney+ im August 2020

Ab 31. Juli

Marvel's Hero Project - Episode 20: Die hochfliegende Hailey

Disneys Familiensonntag - Episode 39: Micky- und Minnie-Kissen

Ein Tag bei Disney - Episode 35: Laura Cabo: Kreative Leitung

Ab 7. August

Ab 14. August

Ein Tag bei Disney - Episode 37: Pavan Komkai: Ingenieur für Rundfunktechnik

Ab 28. August