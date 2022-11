Disney Plus im Dezember 2022: Alle neuen Filme und Serien

Na, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber zumindest beim Streamingdienst Disney Plus gibt es bald festliche Filme und Serien zu sehen. Was euch im Dezember noch Neues erwartet, listen wir euch hier auf. Was ihr dagegen bereits im November streamen könnt, verrät euch unser entsprechender Artikel:

Die Meisten Weihnachts-Serien und Filme sind schon in der letzten November-Woche verfügbar. So etwa das Weihnachts-Special von Guardians of the Galaxy, das ihr ab 25. November auf Disney Plus sehen könnt:

1:14 Guardians of the Galaxy: Den Trailer zum Weihnachts-Special gibts jetzt auch auf Deutsch

Highlights auf Disney Plus im Dezember 2022

Das Vermächtnis von Montezuma

Am 14. Dezember startet diese Abenteuer-Serie auf Disney Plus und setzt die bekannte Filmreihe Das Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage fort. Auf den Star muss die Serie jedoch verzichten, dafür kehren andere bekannte Charaktere zurück. Wer auf der Suche nach einem unterhaltsamen Abenteuer ist, könnte hier fündig werden:

Natürlich wird auch hier ein lange verloren geglaubter Schatz gesucht, der dem Azteken-Herrscher Monzezuma gehörte. Hauptfigur ist hier die junge Heldin Jess (Lisette Olivera), eine brillante und einfallsreiche Träumerin auf der Suche nach Antworten über ihre Familie.

Mord im Auftrag Gottes

Spiderman-Darsteller Andrew Garfield muss in dieser Krimi-Serie als Detective Jeb Pyre zwei grausame Mordfälle aufklären. Diese hängen offenbar mit dem streng fundamentalistischen Glauben der Familie der Mordopfer zusammen. Pyre, der selbst gläubig ist, muss nach und nach erkennen wozu religiöser Fanatismus führen kann und seinen eigenen Glauben in Frage stellen.

Alle neuen Filme und Serien im Dezember 2022

Ab 2. Dezember:

Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme (Disney)

Micky Maus: Donald die Weihnachtsente (Disney)

Micky & Minnie: Der Weihnachtswunsch (Disney)

Our Only Chance, 5 Episoden (Star)

Pentatonix: Around The World for the Holidays

The Housewife & The Shah Shocker (Star)

Ab 7. Dezember:

The Come Up, Staffel 1 (Star)

Ab 9. Dezember:

Bridget Jones' Baby (Star)

Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück (Star)

Wochenend-Familie: Weihnachts-Special

Ab 14. Dezember:

Afrikas wilde Wunderwelt (National Geographic)

Between the World and Us, Staffel 1 (Star)

Boston Legal, Staffeln 1-5 (Star)

Das Netz - Powerplay, Staffel 1 (Star)

Das Vermächtnis von Montezuma (Star)

Mord im Auftrag Gottes (Star)

Ab 16. Dezember:

Doktorspiele (Star)

Plan B (Star)

Ab 21. Dezember:

This Fool, Staffel 1 (Star)

Die Top Ten der 80er, Staffel 1 (National Geographic)

Mayday - Alarm im Cockpit, Staffel 21 (National Geographic)

Ab 28. Dezember:

Barbarian (Star)

Encanto at the Hollywood Bowl (Disney)

Tell me Lies, Staffel 1 (Star)

Ab 30. Dezember: