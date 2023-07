Indiana Jones 5 startet noch schlechter als Disneys größte Star Wars-Enttäuschung

Indy 5 fliegt zum Startwochenende auf die Schnauze. Die Gefahr besteht, dass der Disney-Film von Regisseur James Mangold zu einem großen Kinoflop wird. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Indiana Jones und das Rad des Schicksals könnte sich Disney und Lucasfilm als massive Enttäuschung herausstellen: Zum Startwochenende konnte Harrison Fords Abschied seiner Kultrolle nur 60 Millionen Dollar an den US-Kinokassen und insgesamt 130 Millionen weltweit einspielen.

Viel Geld, aber bei Weitem nicht genug

Das massive Budget von Indy 5: Was sich auf den ersten Blick nach gar nicht mal so wenig anhört, bleibt jedoch weit hinter den Erwartungen zurück und stellt laut Deadline ein regelrechtes Desaster dar. Ausschlaggebend dafür dürfte das massive Budget von Indiana Jones 5 sein, welches sich laut Disney (via Forbes) auf knapp 300 Millionen US-Dollar beläuft.

Wie viel Geld müsste Indy 5 denn machen? Da dabei noch lange nicht die Marketingkosten mit eingerechnet sind, müsste Das Rad des Schicksals insgesamt 750 Millionen US-Dollar einspielen, um keinen Verlust zu machen und 800 Millionen, um ins Plus zu kommen.

Kann sich Indy 5 noch erholen? Im Anbetracht des enttäuschenden Startwochenendes von Indiana Jones 5 ist es jedoch nicht gerade realistisch, dass der Film von Regisseur James Mangold auf diese Zahlen kommt. Damit droht der letzte Auftritt von Harrison Ford in der Kultrolle ein noch größerer Flop des Kino-Sommers 2022 als The Flash zu werden.

Harsche Filmkritiken für Indy 5: Schon im Vorfeld zeigten sich Kritiker gegenüber Indy 5 äußert … kritisch, was für das enttäuschende Startwochenende mitverantwortlich gewesen sein dürfte.

Aktuell kommt The Dial of Destiny bei Metacritic auf einen Kritiker-Durchschnitte von 57 Punkten, Zuschauer werten mit 42 Punkten sogar noch schlechter. Bei Rotten Tomatoes sieht es mit 68 beziehungsweise 88 Punkten wiederum besser aus.

1:43 Indiana Jones: Den Trailer zu Rad des Schicksals gibt's jetzt endlich auf deutsch

Indy 5 zieht gegen Han Solo den Kürzeren

Aber auch einen eigenen (traurigen) Rekord könnte Indiana Jones 5 damit schlagen: Denn der größte Star Wars-Flop der Kinogeschichte spielte zu seinem Startwochenende tatsächlich noch mehr Geld ein. Der Han Solo-Film mit Alden Ehrenreich kam 2018 zu seinem unmittelbaren Release immerhin auf 84,4 Millionen Dollar an den US-Kinokassen.

Dabei hat Solo: A Star Wars Story mit einem geschätzten Budget von 250 Millionen US-Dollar wahrscheinlich sogar weniger als Indiana Jones 5 gekostet. Und das, obwohl Solo von massiven Problemen hinter den Kulissen geplagt war, die beiden Regisseure Phil Lord und Chris Miller gefeuert und durch Ron Howard ersetzt und circa 70 Prozent des Films neu gedreht werden mussten.

Und falls ihr euch nicht mehr daran erinnert: Die Enttäuschung von Solo: A Star Wars Story sorgte bei Disney und Lucasfilm für eine radikale Kursänderung in Bezug auf den Krieg der Sterne. Nach Episode 9 wurde bei neuen Kinofilmen die Notbremse gezogen, stattdessen nahmen TV-Serien für den Streamingdienst Disney Plus die Priorität ein.

Bei Indiana Jones gab beziehungsweise gibt es (wahrscheinlich) nicht ganz so ambitionierte Pläne. Spannend dürfte jedoch werden, ob die enttäuschende Performance von Das Rad des Schicksals Auswirkungen auf James Mangolds geplanten Star Wars-Film Dawn of the Jedi hat.

Habt ihr Indiana Jones und das Rad des Schicksals bereits gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Hättet ihr euch etwas anderes erhofft oder konnte das letzte Leinwandabenteuer mit Harrison Ford als Indy eure Erwartungen erfüllen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinungen gespannt!