Disney Plus im November 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Eine der besten Zeichentrick-Serien für Erwachsene geht in die nächste Runde. Bildquelle: Disney/Hulu.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im November 2023 könnt ihr euch auf einige Stunden voller Gänsehaut freuen. Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Oktober hinzugefügt wurden und noch werden, erfahrt ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im November 2023: Solar Opposites - Staffel 4

Solar Opposites ist im Grunde wie Rick und Morty - nur ohne das geliebte Duo Rick und Morty. Dafür aber mit vielen anderen liebenswerten und schrulligen Charakteren. Das ist kein Wunder, schließlich stammt die Zeichentrick-Serie für Erwachsene teilweise von denselben kreativen Köpfen.

Ihr begleitet eine außerirdische Familie , dessen Heimatplanet Schlorp durch einen Asteroid zerstört wurde und nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Bei ihren Abenteuern auf der Erde geht es ziemlich abgedreht daher, da ihre Alien-Technologie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bietet.

2:03 Solar Opposites: Die absurde Sci-Fi-Serie der Rick & Morty-Macher geht in die vierte Runde

Doch nicht nur das, es gibt auch einen zweiten Handlungsmittelpunkt. Der Alien Yumyulack hat im Rahmen eines Experiments ein riesiges Terrarium gebaut, in dem er geschrumpfte Menschen als Haustiere hält. Diese haben dort über die Zeit eine postapokalyptische Gesellschaft aufgebaut und erleben ihre eigenen Abenteuer rund um Überlebens- und Machtkämpfe.

Solar Opposites - Staffel 4 erscheint am 1. November 2023 auf Disney Plus.

Neue Filme bei Disney Plus im November 2023

Die Liste basiert auf der offiziellen Ankündigung von Disney und kann sich bis November noch ändern.

3. November

Agent Null Null Nix

Quiz Lady

10. November

Turbulenzen – und andere Katastrophen

Antigang: Home Run

Liebe in jeder Beziehung

17. November

Gefährliche Schönheit – Die Kurtisane von Venedig

Eine Affäre in Paris

Viel Wirbel um Weihnachten

24. November

Breaking Up

Neue Serien bei Disney Plus im November 2023

1. November

Solar Opposites - Staffel 4

8. November

Vigilante - Staffel 1

Enthüllt: Geheimnisse der Meere - Staffel 5

Santa Clause: Die Serie - Staffel 2

14. November

A Murder at the End of the World

15. November

Deutsches Haus

Micky Maus: Spielhaus - Staffel 2, Teil 1

Miraculous: Geschichten von Ladybug und Cat Noir - Staffel 5, Teil 3

Extremsport: An den Grenzen des Möglichen mit Jimmy Chin - Staffel 1

Brawn: The Impossible Formula 1 Story

What We Do in the Shadows - Staffel 4

16. November

Drive with Swizz Beatz - Staffel 1

22. November

Love in Fairhope - Staffel 1

Die Simpsons - Staffel 34, Teil 2

The Good Doctor - Staffel 5

Das Wunder des Lebens: Tierbabys - Staffel 1

26. November

Australia: Die Serie - Staffel 1

29. November

Reservation Dogs - Staffel 3

Culprits

Die Hatchers – Farm, Kühe und Doktoren - Staffel 1

Auf welche Filme und Serien auf Disney Plus freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Dienste abonniert oder reicht euch einer? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!