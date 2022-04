Disney Plus im Mai 2022: Alle neuen Filme und Serien

Welche neuen Filme und Serien starten im Mai 2022 auf Disney Plus? Wir verraten euch wie gewohnt in unserer Übersicht, welche Inhalte euch demnächst auf dem Streamingdienst erwarten. Ein unweigerliches Highlight: Mit Kenobi startet die neueste Star Wars-Serie, die Ewan McGregor erneut in die Rolle des Jedi-Ritters schlüpfen lässt.

Bis es soweit ist, könnt ihr natürlich noch mit der aktuellsten TV-Serie des Marvel Cinematic Universe die Zeit vertreiben: Moon Knight. Was wir von Oscar Isaac als Superhelden halten, erfahrt ihr in unserer kompakten Serienkritik.

Highlights auf Disney+ im Mai 2022

Kenobi: Am 27. Mai starten die ersten beiden Episoden der neuesten Star Wars-Serie. Kenobi dreht sich - wenig überraschend - um den titelgebenden Jedi-Meister, der sich zwischen den Episoden 3 und 4 der Skywalker-Saga auf dem Wüstenplaneten Tatooine versteckt hält. Dort wacht er über den jungen Luke Skywalker, allerdings kommt ihm das Galaktische Imperium auf die Spur.

Ewan McGregor schwingt in der Star Wars-Serie erneut als Obi-Wan Kenobi das Lichtschwert, während sogar Hayden Christensen als Darth Vader zurückkehrt. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit weiteren alten Bekannten, so zum Beispiel Joel Edgerton (Owen Lars) und Bonnie Piesse (Beru Lars). Ebenfalls mit von der Partie sind Rupert Friend und Moses Ingram als Inquisitoren des Imperiums, mit denen Kenobi höchstwahrscheinlich die Schwerter kreuzen wird.

Einen konkreten Eindruck von Kenobi könnt ihr euch im ersten Trailer zur Star Wars-Serie verschaffen. Welche Geheimnisse und Details darin stecken, haben wir in einer ausführlichen Analyse für euch zusammengefasst.

Malcolm mittendrin: Alle sieben Staffeln der Comedy-Serie landen am 25. Mai im Star-Abschnitt von Disney Plus. Wer also in nostalgischen Erinnerungen an das kultige Nachmittagsprogramm schwelgen möchte, hat bald die perfekte Gelegenheit dazu. Malcolm mittendrin dreht sich primär um Malcolm, aber seine exzentrische Familie steht genauso im Mittelpunkt.

Der junge Teenager mit überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten muss sich mit einer strengen Mutter, einem kindischen Vater und streitlustigen Brüdern herumschlagen. In ganzen 151 Folgen wird der Wahnsinn der amerikanischen Familie erzählt, die bald allesamt auf Disney Plus verfügbar sind.

Alle neuen Filme im Mai 2022 auf Disney Plus

Was bedeuten Star, ESPN und Co.? Disney+ ist in mehrere Hubs aufgeteilt, sozusagen verschiedene Kanäle. Ihr findet sie auf der Startseite, klickt dort einfach auf das entsprechende Logo. Bei Star laufen vor allem hochkarätige Filme und Serien von 20th Century und ähnlichen großen Studios. ESPN ist ein US-amerikanischer Streaming-Service, der zu Disney gehört und auf den ihr mit dem Disney Bundle Zugriff erhaltet.

Ab 6. Mai

22 Bullets (Star)

A Gang Story - Eine Frage der Ehre

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs (Star)

Lammbock - Alles Handarbeit (Star)

Pettersson und Findus - Findus zieht um (Star)

Pettersson und Findus: Kleiner Quälgeist - große Freundschaft (Star)

Ummah - Unter Freunden (Star)

Ab 13. Mai

Muhammad and Larry (Star)

Sneakerella

Tommy (Star)

Qualified (Star)

Ab 20. Mai

A Cure for Wellness (Star)

Chip und Chap: Die Ritter des Rechts

Der Einparker (Star)

Das Urteil - Jeder ist käuflich (Star)

Flucht vom Planet der Affen (Star)

Mia und der weiße Löwe (Star)

Ab 27. Mai

Alarmstufe: Rot (Star)

Alarmstufe: Rot 2 (Star)

Crush

Elektra (Star)

Kochen ohne Grenzen: World Central Kitchen

Meine Frau, die Spartaner und ich (Star)

Nordkorea hautnah: Cybercrime als neue Waffe

Nordkorea hautnah: Der nächste Herrscher

Alle neuen TV-Serien im Mai 2022 auf Disney Plus

Ab 4. Mai

Astro-Küken im All - Staffel 1 und Kurzfilme

Die Medici: Herrscher von Florenz - Staffel 1 (Star)

Disney Galerie - Star Wars: Das Buch von Boba Fett

Expedition Plastiki - Staffel 1

Finding Alice - Staffel 1 (Star)

Minnie Toons - Der Partypalast - Staffel 1

Ab 11. Mai

Anna - Staffel 1 (Star)

Jonge Garde - Staffel 1 und 2

Extreme Survival mit Hazen Audel - Staffel 2-4

The Rookie - Staffel 1-3 (Star

The Quest: Helden für Everealm

Oussekine (Star)

Wildes Australien - Staffel 1

Ab 18. Mai

Ägypten von oben - Staffel 1

Beth und das Leben (Star)

Harrow - Staffel 2 und 3 (Star)

The Rookie - Staffel 4 (Star)

Ab 25. Mai

Chain of Command - Staffel 1 (Star)

Malcolm mittendrin - Staffel 1-7 (Star)

The Chi - Staffel 1-3 (Star)

Wochenend Familie - Staffel 1

Wunder des Pazifiks - Staffel 1

Wu-Tang: An American Saga - Staffel 1 (Star)

Ab 27. Mai