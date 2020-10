Was gibt es im November 2020 auf Disney+ zu sehen? In der folgenden Übersicht verraten wir euch, welche neuen Filme und TV-Serien im kommenden Monat beim Streaming-Dienst landen. So gibt es neben den Folgen von The Mandalorian Staffel 2 ein Star-Wars-Special, frische Episoden von Die Simpsons und die Hoffnung, dass mit WandaVision vielleicht die erste MCU-Serie startet.

Neue Film- und Serien-Highlights im November 2020

The Mandalorian: Am 30. Oktober startet die erste Folge der zweiten Staffel von The Mandalorian auf Disney Plus. Die neuen Episoden der Star-Wars-Serie werden im Wochentakt veröffentlicht - demnach könnt ihr euch jeden Freitag auf Nachschub von Din Djarin (Pedro Pascal) und Baby Yoda freuen. Alle Infos zu Staffel 2 von The Mandalorian findet ihr hier:

The Mandalorian: Alles, was ihr zu Staffel 2 wissen müsst

Lego Star Wars Holiday Special: Neben The Mandalorian gibt es ein weiteres Highlight für die hartgesottensten und/oder jüngsten Star-Wars-Fans: Das legendär schlechte Star Wars Holiday Special von 1978 bekommt als Lego-Version eine zweite Chance. Sofern sich wir nicht minutenlang von Wookies zugelabert werden, sind wir schon glücklich.

Die Simpsons: Am 27. November 2020 verabschiedet sich Staffel 31 von Die Simpsons von ProSieben. Wer die aktuellen Folgen um Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie Simpson verpasst hat, kann die zum selben Termin auf Disney+ nachholen. Staffel 32 ist übrigens erst im September in den USA angelaufen. Früher oder später dürften die neuesten Episoden ebenfalls beim Streaming-Dienst landen.

Onward: Keine halben Sachen: Der Animationsfilm aus den Pixar Studios startete erst im März 2020 in den Kinos. Schon jetzt ist Onward auf Disney+ verfügbar, der sich um eine Welt magischer Fabelwesen dreht. Die Handlung selbst dreht sich vor allem um die beiden Elfenbrüder Ian und Barley Lightfoot, die einen letzten Tag mit ihrem (zur Hälfte) von den Toten zurückgeholten Vater verbringen möchten.

Startet diesen Monat WandaVision? Comic-Fans dürfen sich vielleicht auf die erste TV-Serie des Marvel Cinematic Universe freuen: WandaVision. Die Betonung liegt jedoch auf vielleicht - zum aktuellen Zeitpunkt ist der Release von WandaVision nicht offiziell bekannt, aber möglicherweise durchgesickert.

Angeblich soll WandaVision am 27. November 2020 auf Disney+ starten. Doch freut euch nicht zu früh: Dabei könnte es sich genauso gut um eine veraltete Information handeln, ursprünglich ging man nämlich von einem Serienstart im Dezember 2020 aus. Alle Infos zu den kommenden Marvel-Serien für Disney+ findet ihr übrigens hier:

Marvel auf Disney Plus: Alle Infos zu den kommenden MCU-Serien

Alle neuen Filme auf Disney+ im November 2020

Ab 6. November

Ab 17. November

Ab 20. November

Ab 27. November

Alle neuen Serien auf Disney+ im November 2020

Ab 6. November

Und jetzt: Die Muppets! - Staffel 1

Becoming: Der Weg zum Ruhm - Episode 8: Nick Cannon

Die Helden der Nation - Episode 6: Der Erste

Die Magie von Disney Animal Kingdom - Episode 7: Das Dummy-Ei

Ein Tag bei Disney - Episode 49: Leslie Evans Senior R&D Imagineer

The Mandalorian - Staffel 2: Kapitel 10

Feindselige Erde: Anpassen oder Sterben - Staffel 1

Runaways - Staffel 2

Sei fancy mit Nancy Clancy - Staffel 1

Ab 13. November

Erde an Ned - Staffel 1

Seltsam, aber wahr - Staffel 3

Die Magie von Disneys Animal Kingdom - Episode 8: Grace, das Gorilla-Baby

Becoming: Der Weg zum Ruhm - Episode 9: Ashley Tisdale

Die Helden der Nation - Episode 7: Der Countdown

Ein Tag bei Disney - Episode 50: Mark Gonzales Ingenieur für Dampfzüge

The Mandalorian - Staffel 2: Kapitel 11

Ab 18. November

Die wunderbare Welt von Micky Maus - Episode 1 und Episode 2

Ab 20. November

Ab 27. November