Neu auf Disney Plus im Oktober 2021: Alle Filme und Serien

Was gibt es im Oktober 2021 Neues auf Disney Plus? Wie gewohnt liefern wir euch mit unserer Liste eine praktische Übersicht zu den Filmen und Serien, die zum Programm der Streaming-Plattform stoßen. So gibt es (wenig überraschend) unter anderem Neues von Marvel und Star Wars, aber auch The Walking Dead oder American Horror Story.

Natürlich verraten wir euch ebenso, was die direkte Konkurrenz im Oktober 2021 zu bieten hat. Im folgenden Artikel bekommt ihr einen Überblick über die neuen Filme und Serien, die bei Netflix landen:

Die Highlights auf Disney+ im Oktober 2021

Black Widow: Klar, der Marvel-Film um die russische Spionin Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) ist schon eine ganze Weile auf Disney Plus verfügbar - bisher musstet ihr dafür jedoch extra zahlen. Ab 6. Oktober 2021 entfallen aber die Zusatzkosten von 22 Euro. Das bedeutet, dass jeder Abonnent von Disney Plus Black Widow angucken kann. Feine Sache.

Black Widow spielt sich im Marvel Cinematic Universe übrigens nach Captain America: Civil War und vor Avengers: Infinity War ab. Ein richtiger Lückenfüller also. Entsprechend ist es ratsam, bei den Marvel-Filmen (und -Serien) einigermaßen auf dem aktuellen Stand zu sein. Was wir von Black Widow als Solo-Film für Natasha Romanoff halten, könnt ihr übrigens in unserer kompakten Filmkritik nachlesen.

Lego Star Wars Gruselgeschichten: Ein neuer Star-Wars-Film startet auf Disney Plus. Allerdings handelt es sich um keine neue Episode oder ein Spin-off unter dem A Star Wars Story -Banner. Stattdessen wird Gruselgeschichten ein neues Lego Special, nachdem Ende 2022 mit dem Lego Star Wars Holiday Special das erste davon für Disney Plus erschien.

Die Gruselgeschichten selbst sind dabei stark von der Comic-Reihe Tales from Vader’s Castle inspiriert: Kurzgeschichten mit Gruselfaktor, die dem Star-Wars-Universum eine Prise Horror bescheren sollen. Das alles bleibt natürlich kindgerecht, während es in Darth Vaders Festung auf Mustafar eine Art Wiedersehen mit alten Helden und Schurken gibt.

Alle neuen Filme auf Disney+ im Oktober 2021

Ab Freitag, 1. Oktober 2021

Ab Mittwoch, 6. Oktober 2021

Ab Freitag, 8. Oktober 2021

Ab Freitag, 15. Oktober 2021

Ab Freitag, 22. Oktober 2021

Ab Freitag, 29. Oktober 2021

Alle neuen TV-Serien auf Disney+ im Oktober 2021

Ab Montag, 4. Oktober 2021

The Walking Dead - Staffel 11, Episode 7

Ab Dienstag, 5. Oktober 2021

Only Murders in the Building - Staffel 1, Episode 7

Ab Mittwoch, 6. Oktober 2021

Ab Montag, 11. Oktober 2021

The Walking Dead - Staffel 11, Episode 8

Ab Dienstag, 12. Oktober 2021

Only Murders in the Building - Staffel 1, Episode 8

Ab Mittwoch, 13. Oktober 2021

Chip und Chap: Das Leben im Park - Staffel 1, Episode 12

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Episode 6

Just Beyond - Staffel 1

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 1+2

The D’Amelio Show - Staffel 1

American Horror Stories - Staffel 1, Episode 6

Das eine Wort: Feyenoord - Staffel 1, Episode 7

Grown-Ish - Staffel 4, Episode 5

The Great North - Staffel 1, Episode 4

Y: The Last Man - Staffel 1, Episode 6

Bobs Burgers - Staffel 11, Episode 8

Hubert & Staller - Staffel 1-3

Krieg der Welten - Staffel 2

What We Do in the Shadows - Staffel 1+2

Hacking The System - Staffel 1

Raubtiere hautnah - Staffel 1

Small World - Kleine ganz groß - Staffel 1

Ab Dienstag, 19. Oktober 2021

Only Murders in the Building - Staffel 1, Episode 9

Ab Mittwoch, 20. Oktober 2021

Disney Insider - Staffel 1, Episode 8

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Episode 7

American Horror Stories - Staffel 1, Episode 7

Das eine Wort: Feyenoord - Staffel 1, Episode 8

Grown-Ish - Staffel 4, Episode 6

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 3

The Great North - Staffel 1, Episode 5

Y: The Last Man - Staffel 1, Episode 7

Bobs Burgers - Staffel 11, Episode 9

Modern Family - Staffel 1-3

Mr. Inbetween - Staffel 1+2

The Gloaming - Staffel 1

Evolution der Technik - Staffel 1

No Man Left Behind - Staffel 1

Triff Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde - Staffel 1

Ab Dienstag, 26. Oktober 2021

Only Murders in the Building - Staffel 1, Episode 10

Ab Mittwoch, 27. Oktober 2021

Disney Insider - Staffel 1, Episode 9

Dr. Doogie Kamealoha - Staffel 1, Episode 8

Das eine Wort: Feyenoord - Staffel 1, Episode 9

Grown-Ish - Staffel 4, Episode 7

Reservation Dogs - Staffel 1, Episode 4

The Great North - Staffel 1, Episode 6

Y: The Last Man - Staffel 1, Episode 8

Bobs Burgers - Staffel 11, Episode 10

Letzte Spur Berlin - Staffel 7-9

Tannbach: Schicksal eines Dorfes

Unterleuten - Das zerrissene Dorf - Teil 1-3

Mine Kings: Die Edelstein-Jäger - Staffel 1

Clans der Raubtiere - Staffel 1

The Lion Ranger - Staffel 1

Ab Freitag, 29. Oktober 2021