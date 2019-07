Nachdem Disney vor Kurzem mit der jungen US-Sängerin Halle Bailey die neue Arielle-Darstellerin für die geplante Neuverfilmung von Arielle, die Meerjungfrau vorgestellt hatte, hagelte es im Internet jede Menge Kritik.

Eine heftige Diskussion unter dem Hastag #NotMyAriel entbrannte über eine schwarze Schauspielerin als Arielle, die im Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1989 als weißes Mädchen mit rote Haaren dargestellt wurde.

Inzwischen haben sich viele Prominente für die Besetzung von Halle Bailey ausgesprochen, wie etwa Mariah Carey, Halle Berry (die man wegen dem Namen nicht mit Halle Bailey verwechseln sollte), Janelle Monae, Zendaya und Lin-Manuel Miranda. Auch die erste Arielle-Synchronsprecherin Jodi Benson, die damals der Zeichentrickfigur ihre Stimme lieh, befürwortet Baileys Besetzung.

In case you needed a reminder... Halles get it DONE. Congratulations @chloexhalle on this amazing opportunity, we can’t wait to see what you do! #TheLittleMermaid #HalleBailey pic.twitter.com/z0Rik2nxRe