Divinity: Original Sin 2 schenkt euch den neuen und bisher größten DLC

Ihr wollt mehr Divinity? Ihr kriegt mehr Divinity! Entwickler Larian hat den bisher größten DLC für das Ausnahme-Rollenspiel Divinity: Original Sin 2 veröffentlicht - zum sagenhaften Preis von gar nix.

In »The Four Relics of Rivellon« sucht ihr nach den namensgebenden Rüstungen, die in der Spielwelt verteilt sind. Und in der kostenlosen Erweiterung steckt so einiges.

So aktiviert ihr den DLC

Im Hauptmenü von Divinity: Original Sin 2 findet ihr die Gift Bags, also alle geschenkten Erweiterungen. Dort ist auch der neue DLC dabei. Ihr könnt die Pakete einfach per Klick aktivieren oder deaktivieren, in jeder Kombination, die euch gefällt.

Ein neues Abenteuer & mehr Gegner

Wir geben euch zuerst eine kurze Zusammenfassung ohne Spoiler. Unter dem Trailer findet ihr dann eine Beschreibung der vier Rüstungssets. Überspringt die Liste einfach, wenn ihr euch überraschen lassen wollt.

Die neuen Quests drehen sich um vier mächtige Relikte, die über Rivellon verteilt sind. Eure Helden sind nicht die einzigen, die danach suchen. Neue Charaktere und Gegner warten auf euch, darunter ein mächtiger Boss.

Er ist bereits im Trailer zu sehen, daher kein Spoiler: Ein untoter Drache will euch an den Kragen. Ihr könnt euch den Teaser zum DLC hier anschauen.

Ihr wollt wissen, welche Belohnungen euch für das Abschließen der neuen Quests erwarten, bevor ihr nochmal einen Ausflug nach Rivellon startet?

Das sind die vier Rüstungssets:

Captain Armor: Die Einzelteile verstärken Glücksbringer, Überzeugungskraft und Handeln. Wenn ihr sie komplettiert habt, könnt ihr damit die Gedanken von anderen kontrollieren.

Die Einzelteile verstärken Glücksbringer, Überzeugungskraft und Handeln. Wenn ihr sie komplettiert habt, könnt ihr damit die Gedanken von anderen kontrollieren. Vulture Armor: Das ist eine leichte Rüstung, die euch permanente Flügel verleiht. Diese lassen sich so einsetzen wie die praktische Polymorph-Fähigkeit. Außerdem richtet ihr noch mehr Schaden aus höheren Positionen an.

Das ist eine leichte Rüstung, die euch permanente Flügel verleiht. Diese lassen sich so einsetzen wie die praktische Polymorph-Fähigkeit. Außerdem richtet ihr noch mehr Schaden aus höheren Positionen an. Contamination Armor: Jedes Einzelteil erhöht eure Giftresistenz, mit dem kompletten Set seid ihr sogar vollkommen immun. Ihr könnt außerdem explodierende Sporen beschwören.

Jedes Einzelteil erhöht eure Giftresistenz, mit dem kompletten Set seid ihr sogar vollkommen immun. Ihr könnt außerdem explodierende Sporen beschwören. Devourer Armor: Dieses Set macht euch beinahe unverletzlich. Im Kampf markiert die Rüstung einen Gegner in Reichweite, den ihr garantiert trefft - mit Bonusschaden.

Auch neu: Eine Graphic Novel

Zeitgleich mit dem DLC erweitert Larian das Divinity-Universum auch in einem anderen Medium. In der Graphic Novel »Godwoken« erfahrt ihr mehr über die Vorgeschichten der sechs spielbaren Gotterweckten.

Falls ihr wissen wollt, wie Fane mit Fleisch auf den Rippen aussah, könnt ihr das Buch bei Larian vorbestellen. Es gibt zwei Editionen: Die Collector's Edition hat ein Hardcover und kostet 60 Euro. Die normale Edition ist ein Taschenbuch, das ihr für 30 Euro bekommt.

Falls ihr noch einen Grund braucht, um Divinity: Original Sin 2 mal wieder zu starten, haben wir eine interessante Overhaul-Mod für euch entdeckt.