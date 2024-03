Dungeons & Dragons: Lego-Set »Die Sage vom Roten Drachen« offiziell enthüllt

So sieht das DnD-Lego-Set in Teilen aus. Bildquelle: Lego

Update vom 19. März: 17:46 Uhr:

Offenbar konnte es auch Lego nicht mehr bis zum geplanten Veröffentlichung aushalten und zeigt das Set »Die Sage vom Roten Drachen« eher als geplant. Auf X könnt ihr eine animierte Tour durch den Bausatz sehen. Der Preis von 359,99 Euro hat sich im offiziellen Shop bestätigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Meldung vom 19. März, 15:27 Uhr:

Anlässlich des 50. Jubiläums von Dungeons & Dragons bringt Lego ein eigenes Set im Fantasy-Universum von Wizards of the Coast heraus. Im vergangenen Jahr konnten Fans eigene Kreationen bei einem Wettbewerb einreichen, das Werk des Gewinners wird jetzt als echter Bausatz umgesetzt und in den Verkauf gehen.

Leak zeigt angeblich Lego-Set zu Dungeons & Dragons

Der Instagram-Kanal Pick-A-Penguin zeigte bereits im Vorfeld Bilder des Lego-Sets:

Außerdem teilte die DnD-Content-Creatorin Melissa Belladonna über ihren X-Account ein Bild mit insgesamt zwölf weiteren Figuren, die im September erscheinen sollen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Fans sind begeistert: Unter dem Instagram-Post schreibt gianvankleij, »Ich liebe das Ding, kaufe es am ersten Tag« und auch jedwardlego meint, das Set »sieht so gut aus«.

Auf X schreibt Robin Foale: »Ich will nicht lügen. Ich muss das für meine DnD-Sammlung kaufen.« Draco Einhander meint: »Ich will das wirklich haben, aber habe ich Angst davor, was es kostet.«

Was ist offiziell bekannt?

Bereits gestern verkündete Lego via Instagram, dass die Veröffentlichung des Sets für den 1. April geplant ist. Ob der Leak dem tatsächlichen Produkt entspricht, ist allerdings nicht bekannt. Allerdings findet die offizielle Enthüllung bereits heute Abend um 18 Uhr deutscher Zeit auf der offiziellen Lego-Seite statt.

Laut dem Blog StoneWars gibt es bereits einige offizielle Infos. Das Set trägt den Namen »Dungeons & Dragons: The Red Dragons Tale« und hat die Nummer 21348.

Es besteht aus 3.745 Teilen und enthält sechs Minifiguren sowie drei Skelette. Der Preis (UVP) soll bei 359,99 Euro liegen. Zu kaufen gibt es das Set zunächst nur im Lego-Shop, als kleines Extra soll es eine Mimic-Truhe bestehend aus 165 Teilen geben.

Bei Dungeons & Dragons ist zum Jubiläum einiges los und das nicht nur auf dem Papier. Trotz des mäßigen Erfolges des Kinofilms im Jahr 2023 ist eine TV-Serie in Planung. Mit dem Lego-Set dringt DnD in den nächsten Markt vor. Sammelt ihr Lego? Wäre das geleakte Set eines, das ihr euch ins Regal stellen würdet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.