50 Jahre verborgenes Ur-D+D kommt ans Licht: Ein Rollenspiel-Schatz wird bald veröffentlicht

Das ganze Jahr 2024 steht bei dem Verlag Wizards of the Coast unter einem ganz besonderen Stern. Es ist immerhin das Jubiläumsjahr von Dungeons & Dragons. Das wohl bekannteste Pen-&-Paper-Rollenspiel der Welt feiert seinen 50. Geburtstag und veröffentlicht über das Jahr verteilt haufenweise neue Produkte, die vor allem ein Scheinwerferlicht auf die lange Geschichte des Rollenspiels werfen.

Über die Rückkehr eines der ikonischsten Schurken der DnD-Historie haben wir bereits berichtet, jetzt hat Polygon aber ein Interview mit Senio Game Designer Jason Tondro geführt, in dem es um eine der außergewöhnlichsten Veröffentlichung des ganzen Jahres geht: das Buch rund um die Entstehung von Dungeons & Dragons.

2:06 Dungeons & Dragons gibt es auch als Film: Hier ein Blick hinter die Kulissen

Ein 50 Jahre altes Manuskript

In Abenteuergeschichten geht es auch gerne mal um uralte Folianten oder Schriftrollen, die verborgenes Wissen beinhalten. Für manch einen Sammler da draußen wäre das ursprüngliche Manuskript zu Dungeons & Dragons wohl auch ein gleichwertiger Schatz. Jetzt kommt Wizards of the Coast den Sammlern aber zuvor und bringt besagtes Manuskript erstmals als Teil des Making-of-Buches in den öffentlichen Verkauf.

Hier geht es um die allererste Version, die es vor 50 Jahren gar nicht in die Läden geschafft hat. Es ist das Manuskript, das vom D&D-Vater Gary Gygax eigenhändig auf einer Schreibmaschine zusammen getippt wurde. Das Manuskript umfasst 50 Seiten, in denen das Spielprinzip hinter dem Dungeon Crawler das erste Mal ausformuliert wurde und basiert auf Spielnotizen zu einem Spiel namens Blackmoor, die Gygax von Miterfinder Dave Arneson erhalten hat.

Im Interview sagt Jason Tondro dazu:

Gygax hat Arneson geschrieben und wir drucken den Brief in dem Buch ab, in dem er Arneson sagt: Schick mir alles, was du zu Blackmoor hast, damit ich daraus was schreiben kann! Und Arneson schickt ihm die Notizen für die Blackmoor-Kampagne. Aber das sind eben nur Notizen! Also muss Gygax daraus ein Manuskript machen, dass sich veröffentlichen lässt. Er muss sehr viel Material erschaffen. Also setzt er sich an seine Schreibmaschine und schreibt 50-Seiten des ersten Entwurfs zu Dungeons & Dragons.

Neben diesem ersten Entwurf soll zusätzlich der zweite Entwurf in dem neuen Buch abgedruckt werden, der nach Anmerkungen von Gygay und Arneson auf ganze 100 Seiten angewachsen war. Laut Tondro haben nur sehr wenige lebendige Menschen diese Manuskripte jemals gesehen.

Das Manuskript stammt aus dem privaten Archiv des D&D-Experten und Autoren Jon Peterson. Woher Peterson das Manuskript hat, wollte er gegenüber Polygon nicht verraten.