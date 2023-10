Neues Horrorspiel zwingt euch mit einer coolen Idee, vor dem Monitor die Nerven zu bewahren

Für dieses neue Horrorspiel müsst ihr ganz, ganz tapfer sein.

Dieses neue Horrorspiel könnte ein großer Twitch-Hit werden: In Don’t Scream müsst ihr ein Mikrofon angeschlossen haben und dürft auf keinen Fall schreien – sonst flimmert Game Over über euren Bildschirm. Dürfte gar nicht so leicht werden, denn schon der Reveal-Trailer sieht richtig gruselig aus.

Das Video erinnert an Found-Footage-Horrorfilme aus den 90ern: Ihr seht die Spielwelt durch eine wackelige Kamera mit eher mittelmäßiger Auflösung. Genau dadurch wirkt die Umgebung (erstellt in Unreal Engine 5) aber besonders echt. Überzeugt euch am besten gleich selbst!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.





Was wissen wir noch über Don’t Scream?

Was sind die Spielregeln? Euer Mikro muss die ganze Zeit aktiv sein, damit das Spiel hört, ob ihr schreit. Leises Reden ist in Ordnung, aber schon ein kurzer Ausruf reicht, um zu verlieren. Dann müsst ihr nochmal von vorne loslegen, im Spiel selbst gibt es offenbar keine Speicherpunkte. Ein Durchgang soll unter 20 Minuten dauern und euch mit zufälligen Begegnungen in Angst und Schrecken versetzen.

Klingt also nach dem idealen Rezept für einen Twitch-Hit. Kurze Runden, eine spannende Challenge im echten Leben und die Zuschauer müssen sich nicht selbst in den dunklen Wald wagen. Und wenn im Hintergrund die Katze was runterwirft oder der Pizza-Service klingelt, ist nicht viel Spielzeit verloren.

Wann erscheint Don’t Scream? Das Spiel kommt laut Steam schon am 27. Oktober raus, also noch rechtzeitig vor Halloween! Allerdings erstmal im Early Access, irgendwann im 1. Quartal 2024 soll es dann fertig sein und zum Beispiel andere Sprachen als nur Englisch bieten.

Wer entwickelt das? Don’t Scream stammt von den zwei Indie-Entwicklern Joure und Joe.

Wie viel kostet das? Das Spiel wird bei Steam etwa 10 Euro kosten. Der Preis steigt laut den Entwicklern auch nach dem Early Access nicht an.

Tipp aus der Redaktion Steffi Schlottag

@ThePumpkini Euch gefällt das immersive Konzept von Don't Scream, aber Horror ist nicht euer Ding? Dann geht es euch wie mir und ich habe vielleicht genau den richtigen Spieltipp für euch: Before Your Eyes ist ein emotionales Story-Spiel, in dem ihr jedes Mal in der Zeit vorspult, wenn ihr blinzelt. Dadurch ergibt sich eine wundervolle Geschichte darüber, wie das Leben unaufhaltsam vor sich hin fließt. Ihr braucht nur eine Webcam, damit das funktioniert.

Was haltet ihr von dieser immersiven Horrorspiel-Idee? Schreit ihr überhaupt laut, wenn ihr euch erschreckt oder leidet ihr in völliger Stille vor euch hin? Vielleicht seid ihr auch komplett abgebrüht und Gruselmomente können euch gar nichts mehr anhaben. Lasst es uns direkt unten in den Kommentaren wissen!